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《柯南》最新劇場版台灣上映　主題餐廳憑票根結帳換限定特典

記者楊智仁／綜合報導

台灣今年首檔《名偵探柯南》主題Café，正式宣佈7/4-8/14於動漫主題餐廳MyAnime Café台北店及高雄店登場，期待更多台灣的柯南粉絲共襄盛舉。本次主題為海外首度曝光新繪，柯南一行人以一身休閒風格，陪伴大家享受放鬆露營時光，全店設置主題店裝，來店不僅可品味露營風餐點，還有搭配主題設計的特典及特別企劃，以及Café主題商品預購，配合最新電影《名偵探柯南 獨眼的殘像》在台上映，更特別規劃電影票根兌換贈品活動。

▲▼柯南。（圖／廠商提供）

在這次《名偵探柯南》主題Café中，推出多道露營風的創意蔬食餐點，露營必備的漢堡、三明治、炊飯、咖哩等等，都成為一道道主題佳餚，還有輕鬆甜點如乳酪蛋糕、香蕉巧克力土司、泡芙等等，也是露營相當常見的甜品哦。配合最新電影，今年主題Café更加入了長野縣警三人組，推出長野縣特產蘋果的鄉村蘋果派及蘋果氣泡飲，搭配Q版特典，適合看完電影後好好品嘗回味。

▲▼柯南。（圖／廠商提供）▲▼柯南。（圖／廠商提供）

主題活動期間，店內將推出一系列精采活動，全檔期當日單筆消費滿額，可獲得Café主題壓克力吊飾，此外，消費滿額即可累積1點，期間內集滿8點即可兌換壓克力板畫1個。隨著最新電影在台上映，於指定期間內至店內消費滿額，結帳時出示票根，也可獲得隨機款電影寫真卡或A3海報，特典均為數量有限送完為止。

▲▼柯南。（圖／廠商提供）

關鍵字：柯南

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