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Switch 2保護殼反讓握把噴飛...周邊商回「沒人這樣拿主機」炎上

記者楊智仁／綜合報導

加拿大知名周邊配件製造商 Dbrand 先前跟上新機熱潮推出「Killswitch」保護殼，然而這個名稱似乎沒辦法對 Switch 2 提供太多保護，反而有許多玩家反應 Joy-Con 容易脫落，針對這些投訴沒想到 Dbrand 竟在社群回覆「沒有人會這樣拿 Switch 2」引發眾多網友不滿炎上，如今官方也發布道歉聲明。

▼Dbrand 推出保護殼反讓手把噴飛。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ Nintendo,Switch2,Switch 2 。（圖／記者蘇晟彥攝）

這次 Switch 2 主機和 Joy-Con 之間有一條小縫，任天堂也曾表示這個間隙是刻意設計，為的是讓 Joy-Con 與主機連結更加穩固，然而裝上「Killswitch」保護殼反而填滿這個小縫，導致不少用戶反應手把容易脫落，一開始 Dbrand 發表冗長的聲明，甚至提到「沒有人會這樣拿 Switch 2」，並暗示某些玩家「根本就是故意想要讓它脫落」。

Killswitch Joycon Connection
byu/robadobfl0b indbrand

Dbrand 回應讓玩家們相當憤怒，一夜之間 Reddit 就充滿各種裝上保護殼，結果 Joy-Con 噴飛的影片，意識到事態不對，官方馬上發文致歉，「看完大家的反饋後，我們很清楚起初的聲明是非常糟糕的回應，有些人理性表達意見，也有些人甚至發出死亡威脅，我們現在完全明白『玩家可以任何方式拿 Switch 2』。」Dbrand 接著宣布，無論用戶是否遇到這個問題，所有人都將獲得一組免費的 Joy-Con 握把替換品，他們目前也正開發兩種新設計。

Killswitch 2 Release Issue without being a weirdo
byu/LylatRanbewb indbrand
I love my killswitch 2.. buttttttt
byu/the_big_mood indbrand

關鍵字：Switch 2

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