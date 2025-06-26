20年後美女小葵出場！真人《蠟筆小新》短片扭轉評價網讚用心

記者楊智仁／綜合報導

日本國民人氣動畫《蠟筆小新》首度推出真人化作品，這次真人化是與可口可樂旗下麥茶商品「やかんの麦茶」合作短篇影片，內容描繪 20 年後的野原家與成為大人的小新，原本網友們還蠻擔心會不會「慘遭真人化」，不過作品釋出後用心的選角與造景扭轉大家的形象，如今短片來到第六集輪到 20 年後的「小葵」亮相。

▼《蠟筆小新》首度推出真人化作品。（圖／コカ・コーラ）

這次《蠟筆小新》真人短片故事設定為自由奔放度過童年的主角小新，如今已經 25 歲離開埼玉春日部的老家，在都心一邊工作一邊獨自生活。主要演員陣容高橋文哉飾演 25 歲的野原新之助、原田泰造詮釋 55 歲野原廣志、麻生久美子則出演 49 歲野原美冴。真人版自釋出之後獲得好評，除了選角相當還原，布景真實地呈現野原家甚至還能看到「動感超人、鋼彈勇士、肥嘟嘟左衛門」身影，傳遞出「家人是無可取代的寶貴存在」訊息。

如今系列來到第六集真人版「小葵」出場，由 23 歲的日本女演員畑芽育出演，故事一開始小新遇到在車站被搭訕的小葵，原本小新覺得麻煩不想干預，沒想到接下來妹妹的高跟鞋竟然斷了，作為哥哥小新一把揹起了妹妹，雖然邊走邊鬥嘴，兩人還是展現了兄妹情深的關係。