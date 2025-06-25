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系列破2000萬銷量！《小小夢魘3》發售日確定、公開實機遊玩畫面

記者楊智仁／綜合報導

《小小夢魘》（英語：Little Nightmares）是一款由Tarsier Studios開發並由萬代南夢宮娛樂發行的解謎平台恐怖冒險遊戲，因其氣氛、畫質和音效獲得了許多正面評語，日前萬代南夢宮娛樂公開PlayStation®5／PlayStation®4／Nintendo Switch™／Xbox Series X|S／Xbox One／STEAM®版《小小夢魘3》即將在10月10日正式發售。

《小小夢魘》系列作品自2017年問世以來，全球累積銷量已突破2,000萬套，本作中，玩家將會跟隨著小洛和小寂的旅程，尋找離開虛無之地的路，被困在一個充斥著詭異區域的世界「螺旋地」，兩個好朋友必須要一同合作，才能設法在這個充滿危險的世界存活，並想辦法逃離潛藏在黑暗中且更為可怕的威脅。系列史上首次，本作除了可以讓玩家在AI的陪伴下自行尋找離開螺旋地的出路，更支援最多2名玩家一同在線上遊玩。

▲▼小小夢魘。（圖／翻攝自Steam）

官方日前也公開了《小小夢魘3》嘉年華號實機遊玩宣傳影片，過程中，他們來到破舊的露天遊樂場「嘉年華號」，小洛與小寂必須隱藏身形依靠機智克服障礙。此外，《小小夢魘》強化版也已宣布登上PC，以更高標準重現小六的故事，像是體積光與光線追蹤，並對遊戲進行調整，比如更完善的檢查點配置與輔助遊玩機制，讓更多玩家能深入體驗小六在「貪顎號」中的旅程。

關鍵字：小小夢魘3

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