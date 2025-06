北美選手活動喝醉比不雅動作...社群炎上戰隊解11年合約

記者楊智仁/綜合報導

日前舉辦的「啤酒賽車世界盃(Beerio Kart World Cup)」由實況主 Ludwig 及其他 23 位創作者同場參與,在《瑪利歐賽車》競速中搭配飲酒挑戰,直播吸引數千觀眾收看。然而,原本應該輕鬆有趣的節目卻因為 《任天堂明星大亂鬥 DX》北美選手「Mang0」不當行為引發爭議。

Mang0 在 2014 年加入 Cloud9 後,拿下 EVO 冠軍、擊敗宿敵 Hungrybox,並於該年成為 SSBM 官方排名系統 SSBMRank 的年度第一名。然而日前「啤酒賽車」活動中,實況主以《瑪利歐賽車世界》結合喝酒的遊戲挑戰,Mang0 在比賽被淘汰後,走向兩位女實況主做出多次不雅動作,事件曝光後引發批評,主辦人 Ludwig 宣布 Mang0 將被永久禁止參加其未來活動。

此事件迅速引發社群關注,Cloud9 隨後展開內部調查並在幾天後正式宣布與 Mang0 解約,聲明中表示,「無論合作時長或成就多高,此次行為皆無法接受,並與本隊核心價值背道而馳。」Mang0 也表示將接受所有後果,不希望任何人為他辯護或感到同情,「對不起 C9…你們一直對我很好,很遺憾要以這種方式結束,這支隊伍永遠會在我心中佔有一席之地。」

I feel very fucking stupid and embarrassed



Think like 99 percent of my problems always stem from drinking so im gonna reevaluate my relationship with alcohol



Im not downplaying anything I know im dumb and know better



I will accept any consequences that come my way