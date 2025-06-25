北美選手活動喝醉比不雅動作...社群炎上戰隊解11年合約

記者楊智仁／綜合報導

日前舉辦的「啤酒賽車世界盃（Beerio Kart World Cup）」由實況主 Ludwig 及其他 23 位創作者同場參與，在《瑪利歐賽車》競速中搭配飲酒挑戰，直播吸引數千觀眾收看。然而，原本應該輕鬆有趣的節目卻因為 《任天堂明星大亂鬥 DX》北美選手「Mang0」不當行為引發爭議。

Mang0 在 2014 年加入 Cloud9 後，拿下 EVO 冠軍、擊敗宿敵 Hungrybox，並於該年成為 SSBM 官方排名系統 SSBMRank 的年度第一名。然而日前「啤酒賽車」活動中，實況主以《瑪利歐賽車世界》結合喝酒的遊戲挑戰，Mang0 在比賽被淘汰後，走向兩位女實況主做出多次不雅動作，事件曝光後引發批評，主辦人 Ludwig 宣布 Mang0 將被永久禁止參加其未來活動。

Official Statement from Cloud9 pic.twitter.com/BF7AvTvqt3 — Cloud9 (@Cloud9) June 24, 2025

此事件迅速引發社群關注，Cloud9 隨後展開內部調查並在幾天後正式宣布與 Mang0 解約，聲明中表示，「無論合作時長或成就多高，此次行為皆無法接受，並與本隊核心價值背道而馳。」Mang0 也表示將接受所有後果，不希望任何人為他辯護或感到同情，「對不起 C9…你們一直對我很好，很遺憾要以這種方式結束，這支隊伍永遠會在我心中佔有一席之地。」