外媒曝Xbox又要裁員？微軟18個月內四度縮編...業界寒冬仍持續

記者楊智仁／綜合報導

Microsoft 微軟傳出將於下周展開新一輪人事調整，旗下 Xbox 遊戲事業亦位列裁員名單。據外媒以及多位匿名消息人士透露，這波行動隸屬於公司層級的全面重組，詳細裁撤人數尚未對外公布，如果消息屬實這是 Microsoft 18 個月的第四度縮編。

▼Microsoft 微軟傳出下周人事調整。（圖／翻攝自@XboxGamePass）

2023 年 1 月 Microsoft 宣布全球裁員約 1 萬人 ( 佔員工總數 4.5% )，波及 Bethesda Game Studios 與 343 Industries 等多家遊戲工作室；2024 年 1 月 Activision Blizzard、Bethesda 及 Xbox 合計裁減 1,900 名員工，執行長 Phil Spencer 稱，此舉旨在整合併購後重疊職能；2024 年 9 月再砍 650 個職位，官方說明為「調整後收購團隊架構，確保長期營運成功」；2025 年 1 月於安全、銷售與遊戲部門實施未揭露規模的裁員。

近年來，全球科技與遊戲產業投資趨於保守、成本壓力攀升，多家大型企業相繼縮編，外界分析，Microsoft 此舉意在進一步整併 Activision Blizzard 收購案後的內部資源，降低組織重疊並擴大獲利彈性。而 Microsoft 對於本次裁員傳聞尚未發表正式聲明，詳細消息仍有待官方公布。