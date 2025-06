《決勝時刻》宣布合作《癟四與大頭蛋》　網笑：穿軍裝毫無違和

記者黃冠瑋/綜合報導

動視暴雪(Activision)旗下人氣射擊遊戲《決勝時刻》時常會推出與其他遊戲聯動造型,對於玩家而言可說是習以為常。近日官方再度宣布將與知名動畫《癟四與大頭蛋》合作,推出主角造型,並在第四季中段更新上線,同時主視覺圖也意外曝光,對此網友笑稱,「兩位卡通人物身穿軍裝,毫無違和,太貼切了」。

▼《決勝時刻》宣布與知名動畫《癟四與大頭蛋》合作。(圖/翻攝自Twitter/@CallofDuty)

根據外媒報導,動畫《癟四與大頭蛋》可說是90年代美國響噹噹的知名卡通,作品是由動畫家Mike Judge創作,並在1993年於MTV上播出,內容多半成人向的喜劇。故事講述癟四(Beavis)與大頭蛋(Butt-Head)是一對住在德州虛構小鎮的中二少年,長相奇特且腦袋不太靈光,經常會對他們喜愛的音樂吐槽,官方也時常設計他們捲入社會事件,以此反映當時美國盛行的叛逆流行文化,不過由於荒唐與幽默的設定,成為許多觀眾茶餘飯後的話題。

對於此次《決勝時刻》與《癟四與大頭蛋》合作,從官方預告短片中,可以清楚看到動畫中的大頭蛋戴著夜視鏡,手持沾滿起司醬的半自動步槍,而另一位主角癟四則是戴著頭盔、手握AK47,基本上兩者形象改動並不太大。對此許多網友都紛紛表示,「兩位卡通人物身穿軍裝,毫無違和,太貼切了」、「比過去聯動對象還要符合主體」、「這絕對是史上最搞笑的合作之一,迫不及待想使用他們了」,更有網友引用癟四與大頭蛋時常推卸責任的話語,「嘿嘿,他們說的是責任?」。

Mike Judge’s Beavis & Butt-Head are coming to Call of Duty Season 04 Reloaded ???? pic.twitter.com/3QnIYMv2AN