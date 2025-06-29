《決勝時刻》宣布合作《癟四與大頭蛋》　網笑：穿軍裝毫無違和

記者黃冠瑋／綜合報導

動視暴雪（Activision）旗下人氣射擊遊戲《決勝時刻》時常會推出與其他遊戲聯動造型，對於玩家而言可說是習以為常。近日官方再度宣布將與知名動畫《癟四與大頭蛋》合作，推出主角造型，並在第四季中段更新上線，同時主視覺圖也意外曝光，對此網友笑稱，「兩位卡通人物身穿軍裝，毫無違和，太貼切了」。

▼《決勝時刻》宣布與知名動畫《癟四與大頭蛋》合作。（圖／翻攝自Twitter／@CallofDuty）

根據外媒報導，動畫《癟四與大頭蛋》可說是90年代美國響噹噹的知名卡通，作品是由動畫家Mike Judge創作，並在1993年於MTV上播出，內容多半成人向的喜劇。故事講述癟四（Beavis）與大頭蛋（Butt-Head）是一對住在德州虛構小鎮的中二少年，長相奇特且腦袋不太靈光，經常會對他們喜愛的音樂吐槽，官方也時常設計他們捲入社會事件，以此反映當時美國盛行的叛逆流行文化，不過由於荒唐與幽默的設定，成為許多觀眾茶餘飯後的話題。

對於此次《決勝時刻》與《癟四與大頭蛋》合作，從官方預告短片中，可以清楚看到動畫中的大頭蛋戴著夜視鏡，手持沾滿起司醬的半自動步槍，而另一位主角癟四則是戴著頭盔、手握AK47，基本上兩者形象改動並不太大。對此許多網友都紛紛表示，「兩位卡通人物身穿軍裝，毫無違和，太貼切了」、「比過去聯動對象還要符合主體」、「這絕對是史上最搞笑的合作之一，迫不及待想使用他們了」，更有網友引用癟四與大頭蛋時常推卸責任的話語，「嘿嘿，他們說的是責任？」。