寶可夢中心「餐廳甜點」系列周邊！幫咖哩皮卡丘蓋被子可愛暴擊

記者楊智仁／綜合報導

《寶可夢》每次只要推出新活動、系列商品總是吸引滿滿人潮，對於粉絲來說不論在寶可夢中心、還是網路商店都能好好地燃燒荷包。日前官方宣布「Pokémon Cafe & Pikachu Sweets」全新主題，寶可夢化身為餐廳甜點風格可愛登場。

▼Pokémon Cafe & Pikachu Sweets。（圖／翻攝自寶可夢中心）

「Pokémon Café & Pikachu Sweets」位於東京逛街天堂之一的池袋「太陽城 Sunshine City」，裡面提供寶可夢造型鬆餅、飲品、霜淇淋、年輪蛋糕等甜點，而這次周邊系列正是以此為主軸，像是「皮卡丘咖哩餐盤風格娃娃」可以幫披著咖哩棉被的皮卡丘造型米飯玩偶蓋上被子；「伊布冰沙筆袋」可掛在包包上或裝日常用品兼具時尚與實用性；「皮卡丘馬克杯」採用優雅設計，打開杯蓋時可以看到廚師皮卡丘從杯中探出頭來趣味十足。

另外還有像是「寶可夢兩用托特包」、以及各式印有寶可夢角色圖案的 T 恤與各式生活雜貨，結合餐廳風格讓寶可夢充斥在生活當中，「Pokémon Café & Pikachu Sweets」系列預計 6 月 28 日在日本寶可夢中心開賣，寶可夢中心線上商店也將於 6 月 26 日上午 10 點起開始販售。