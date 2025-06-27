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類麥塊《Hytale》七年開發化為烏有　執行長遺憾：艱難的決定

記者黃冠瑋／綜合報導

Riot Games於2020年收購以創作《我的世界》Hypixel伺服器聞名的開發者所成立工作室Hypixel Studios後，原預計將要推出《Hytale》，然而歷經了疫情延宕，母公司Riot宣布終止該開發計畫，這也意味著7年開發將化為烏有。對此Hypixel Studios執行長遺憾表示，「這是艱難的決定，此次終止雙方都不太樂見」。

▼《Hytale》七年開發終止。（圖／翻攝自Twitter／@Hytale）

▲▼《Hytale》七年開發終止。（圖／翻攝自Twitter／@Hytale）

《Hytale》是一款RPG深度的冒險創作遊戲，主打多種職業和多人合作冒險模式，玩家可在程式生成的世界，探索高塔與地城。遊戲最早在2018年公開，在當時就透露從2016年就在開發當中，後續在2020年被《英雄聯盟》開發商Riot Games收購後一直備受玩家關注，然而先後經歷了2021年、2023年疫情延宕，導致遊戲開發非常緩慢。如今Riot Games宣布終止該開發計畫，其開發團隊 Hypixel Studios 將在未來數月內關閉，這也代表這7年的開發終將像泡沫一樣化為烏有。

對此，Hypixel Studios執行長兼聯合創始人Noxy遺憾表示，「對我和團隊都是艱難的決定，這並非是Hypixel Studios和Riot想要的結果，但經過多年的努力、調整和探索，我們最終發現無法兌現當初想要的目標，削減內容更是違背團隊初衷，因此決定取消開發」。

Noxy也坦言當初目標放得太遠大了，雖說團隊還是想盡力完成《Hytale》，但現實不被允許，但他也向粉絲喊話不用擔心，Hypixel的開發者將獲得「豐厚的遣散費和資源支持」，以幫助他們找到下一步發展方向。另外，獨立營運的《Minecraft》伺服器「Hypixel」將照常營運，不受影響。

關鍵字：Hytaleriotminecraft

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