《魔物獵人：荒野》大更新被索尼外洩　粉絲不滿擠牙膏狂刷負評

記者蘇晟彥／綜合報導

《魔物獵人：荒野》在上市時贏得好口碑，豈料在後續更新速度緩慢，不僅大量玩家流失，更有玩家認為「兩個月一更，半小時就破完」。但在近日，索尼又不小心在網站上外洩接下來更新內容，確定僅有「海龍」登場，讓不少玩家怒噴「就是在擠牙膏」，在Steam狂刷負評，成為歷代來口碑最糟糕的黑暗期。

▼索尼意外洩漏《魔物獵人：荒野》更新，讓不少玩家看了更憤怒。



卡普空（Capcom）旗下的招牌《魔物獵人》系列推出全新作品《魔物獵人：荒野》，發售 3 天內突破 800 萬套銷售、一個月內超越 1000 萬，創下系列新紀錄，然而從 4 月底開始這款遊戲評價直線下滑，最近評論甚至跌到了「大多負評」，對此，不少粉絲認為遊戲內容空泛，更新速度也過於緩慢，每次更新完大約半天就解完，完全沒有上一個作品的挑戰感。

而口碑炸裂後，原定在月底要更新的內容，也被索尼官網搶先曝光，除了外界所猜測的海龍外，第二次大更新還包含歷戰王波衣龍、武器外觀等，但內容出來後卻遭到網友再次抨擊，認為「內容還是在擠牙膏」，海龍出來半天內就可以刷完全部材料，接著又是長達一兩個月的長草期，而Steam評價也再度成為「壓倒性負評」，但同時也期盼遊戲內容能再更新快一點、內容多一點。