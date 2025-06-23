ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《魔物獵人：荒野》大更新被索尼外洩　粉絲不滿擠牙膏狂刷負評

記者蘇晟彥／綜合報導

《魔物獵人：荒野》在上市時贏得好口碑，豈料在後續更新速度緩慢，不僅大量玩家流失，更有玩家認為「兩個月一更，半小時就破完」。但在近日，索尼又不小心在網站上外洩接下來更新內容，確定僅有「海龍」登場，讓不少玩家怒噴「就是在擠牙膏」，在Steam狂刷負評，成為歷代來口碑最糟糕的黑暗期。

▼索尼意外洩漏《魔物獵人：荒野》更新，讓不少玩家看了更憤怒。

▲▼

卡普空（Capcom）旗下的招牌《魔物獵人》系列推出全新作品《魔物獵人：荒野》，發售 3 天內突破 800 萬套銷售、一個月內超越 1000 萬，創下系列新紀錄，然而從 4 月底開始這款遊戲評價直線下滑，最近評論甚至跌到了「大多負評」，對此，不少粉絲認為遊戲內容空泛，更新速度也過於緩慢，每次更新完大約半天就解完，完全沒有上一個作品的挑戰感。

而口碑炸裂後，原定在月底要更新的內容，也被索尼官網搶先曝光，除了外界所猜測的海龍外，第二次大更新還包含歷戰王波衣龍、武器外觀等，但內容出來後卻遭到網友再次抨擊，認為「內容還是在擠牙膏」，海龍出來半天內就可以刷完全部材料，接著又是長達一兩個月的長草期，而Steam評價也再度成為「壓倒性負評」，但同時也期盼遊戲內容能再更新快一點、內容多一點。

關鍵字：魔物獵人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【家有手賤貓】貓愛撥東西到地板　飼主反擊把東西全塞箱子XD

推薦閱讀

《魔物獵人：荒野》大更新被索尼外洩　粉絲不滿擠牙膏狂刷負評

新社群平台Root獲900萬美元投資　目標挑戰Discord...主打遊戲客群

《葬送的芙莉蓮》聯名高跟鞋　鑲紅寶石繡蒼月草踏上千年旅程

PC模組網「Nexus Mods」宣布易主　創辦人嘆：24年身心太疲憊

爆料者搶先曝PS6規格...採3奈米晶片、AI細節大幅升級

《我的英雄學院》原畫展東京開跑！五展區現英雄成長與死鬥珍貴手稿

《小朋友齊打交2》重製版7月推出　售價470元重溫童年感動

盜圖影響《馬拉松》發售延期　官方喊話：會持續完善作品

3000台Switch 2沒了...美重大竊案犯人直接破壞貨櫃　損失上千萬

《瑪利歐賽車世界》牛吃漢堡惹爭議　動保質問：最好是素的？

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

新社群平台Root獲900萬美元投資

《魔物獵人：荒野》被索尼外洩

《楓之谷Artale》連環炸引爆退谷潮

《鬼武者：劍之道》耗費20年製作

《魔物獵人》大狩獵展登台日期公開

《小朋友齊打交2》重製版7月推出

Switch 2鋰電池再傳膨脹掀蓋！

爆料者搶先曝PS6規格...採3奈米晶片

《葬送的芙莉蓮》聯名高跟鞋

《吉伊卡哇》聯名鞋款可愛上市

最新新聞

《魔物獵人：荒野》被索尼外洩

新社群平台Root獲900萬美元投資

《葬送的芙莉蓮》聯名高跟鞋

PC模組網「Nexus Mods」宣布易主

爆料者搶先曝PS6規格...採3奈米晶片

《我的英雄學院》原畫展東京開跑

《小朋友齊打交2》重製版7月推出

盜圖影響《馬拉松》發售延期！

美重大竊案3000台Switch 2沒了

《瑪利歐賽車世界》牛吃漢堡惹爭議

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366