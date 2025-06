超越沙丘！《P的謊言》全球銷售破300萬　官方：將全力開發新作

記者黃冠瑋/綜合報導

由Round 8 Studio開發的類魂動作遊戲《P的謊言》於日前無預警上市《P的謊言:序曲》,並成功在Steam上創下玩家同時上線3萬高峰。如今再傳捷報,發行商Neowiz宣布本傳《P的謊言》於全球累計銷量突破300萬套,同時DLC也一舉登上Steam全球付費榜首,並在Metacritic上斬獲84分,超越《沙丘:覺醒》4分。

▼《P的謊言》全球銷售突破300萬。(圖/翻攝自Twitter/Lies of P)

《P的謊言》自從在2023年9月全球同步推出後,憑藉對經典童話《木偶奇遇記》的重新塑造、精緻的美術風格、以及考驗玩家精湛技術的戰鬥系統,迅速吸引全球玩家目光。遊戲上線首月銷量就突破100萬套,上市5個月也達到全球累積玩家數達700萬人,可見遊戲的影響力相當龐大。

隨著《P的謊言:序曲》於6月7日在「2025夏日遊戲節」無預警上市後,也不負玩家眾望,全新劇情、武器組合、軍團義手以及高難度的關卡BOSS,讓玩家都給予了一致好評,雖說上線初期由於關卡太難,有一度造成評價下滑,但官方即時調整優化,使得玩家相當讚嘆。

如今,官方再度宣布本傳《P的謊言》於全球累計銷量已突破300萬套,與此同時《P的謊言:序曲》上市後也擠進Steam「最受歡迎遊戲」排行榜,榮獲韓國綜合榜及全球付費榜雙冠王,並在外媒評分網Metacritic上斬獲84分佳績,超越近期國外玩家討論最多的《沙丘:覺醒》4分。

對此,Neowiz聯合代表金承哲表示:「《P的謊言》IP再次受到市場關注,並穩步發展成為長期品牌。此次榮獲全球突破300萬套銷售,再次展現玩家的熱情支持。感謝所有用心參與開發的團隊成員,更感謝全世界的玩家。我們也將持續致力於開發下一部力作,為玩家帶來更多驚喜」。

Three million puppets or three million humans?

Matters not– we hope you enjoyed your stay at Krat.



Thank you from the bottom of our hearts.#LiesofP #ThankYou pic.twitter.com/nxdGctLYFq