《小朋友齊打交2》重製版7月推出　售價470元重溫童年感動

記者楊智仁／綜合報導

童年經典《小朋友齊打交》自曝光重製消息就受到眾人矚目，如今作者小熊（Marti Wong）正式釋出宣傳影片，熟悉的角色們再度登場象徵著童年回歸，《小朋友齊打交 2 重製版》預計會在 7 月 19 日於 Steam 平台推出。

▼《小朋友齊打交 2 重製版》。（圖／翻攝自Steam）

1999 年推出的童年經典《LF2》經過 25 年時光，本來預計在 2025 年 6 月 30 日以重製版本的姿態重現在玩家面前，不過作者小熊表示，「由於Steam 審核需要預告影片，我也打算將影片上傳至 YouTube，為避免未完成的美術素材（道具、氣功波、背景）留下不好印象，我決定先完成重製所有美術素材再製作預告片，因此推出日期順延約三周至 2025 年 7 月 19 日。」

緊接著小熊表示自己新增背景解析度調整功能，幫助減少老舊電腦上卡頓問題，「另外，原本的秘密碼 LF2.NET 將會更改，新秘密碼會在完成困難的闖關模式後顯示，我希望這可以成為玩家的一個目標。」作者提到遊戲本體已基本完成，Steam 售價為美金 $15.88 ( 約台幣 470 元 )，目前希望在首發時加入幾個額外功能，例如 Steam 配對的連線模式、「成本制」VS 模式、針對視障玩家的可用性調整，以及作為 DLC 選購的 PDF 美術畫冊，不過這些功能目前尚未完成，可能無法趕上首發。