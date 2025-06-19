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hololive母公司採法律行動！發表爆破預告、誹謗藝人...加害者須賠償

記者楊智仁／綜合報導

經營 VTuber 事務所「hololive production」的 Cover 株式會社，於 2025 年 6 月 18 日透過官方網站發布聲明，證實已針對過去在社群媒體上，對所屬藝人進行誹謗與權利侵害的特定人士，成功提出法律行動並達成民事示談。雙方現已完成和解程序，對象除對所犯行為正式道歉外，亦須支付損害賠償金，並承諾未來不再從事類似行為。

▼Cover 株式會社發表聲明。（圖／翻攝自官網）▲▼Cover。（圖／翻攝自官網）

Cover 公告中列舉部分誹謗案例，像是「在社群平台散播虛假訊息，捏造旗下 VTuber 對合作廠商有不當言行」、「假造藝人似遭解約的圖片，並上傳擾亂視聽」、「製作偽造圖文，冒充藝人發表攻擊性言論」、「於匿名討論區發布『爆破直播會場』等恐嚇言論」，上述行為均經法院程序開示 IP 與相關資訊，Cover 依法提起民事追訴並已取得成果。

Cover 表示，過去幾年來已積極應對相關騷擾與誹謗事件，2024 年內便處理多達 252 件侵權案件，未來也將持續嚴正處理類似行為，捍衛藝人權益與安心活動空間，「為了讓大家能安心應援所屬藝人，也讓她們能持續健康地進行活動，懇請支持不傷害他人的理性行動，與我們一起維護良好應援環境。」

關鍵字：hololive

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