《鬼滅之刃》稻田？超大2.8萬平方公尺「炭治郎」刷新世界紀錄

記者楊智仁／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》可以說是今夏動漫迷的矚目焦點，為了迎接電影即將在日本上映，埼玉縣行田市打造了一幅 2.8 萬平方公尺、以主角「炭治郎」為主題的稻田彩繪，其規模之大甚至可能打破金氏世界紀錄。

▼以主角「炭治郎」為主題的稻田彩繪。（圖／翻攝自@gyoda_kankou推特）

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》第一章迎來激烈對決，炭治郎與鬼殺隊挺身迎戰鬼舞辻無慘，在無限城展開「鬼殺隊」與「鬼」的殊死戰，第一章將於 7 月 18 日在日本上映 ( 台灣 8 月 8 日 )，雖然這次官方預告可以說是相當神秘，不過宣傳方式仍有很多種，像行田市這次要挑戰的正是 「最大稻田彩繪」 的世界紀錄。

「最大稻田彩繪」 世界紀錄，原本就由行田市自己保持，2015 年為慶祝《勇者鬥惡龍》系列 30 周年，行田市曾創作一幅面積約 2.7 萬平方公尺的稻田圖案；如今 2025 年《鬼滅》版本的面積更大來到 2.8 萬平方公尺，可望再度刷新紀錄，從下方照片可見，整片稻田將《鬼滅》主角炭治郎栩栩如生地呈現在田地間，連額頭上的招牌傷疤都完整重現。