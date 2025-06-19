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Switch 2鋰電池再傳「膨脹掀蓋」　惹玩家哀號任天堂正積極調查

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂新主機Switch 2先前就強調雖然電池壽命會與初代相同，卻會比初代充電來得更快，然而隨著主機上市先是傳出電量指示不準確，導致沒電前就關機等問題。近日更是爆出鋰電池膨脹引發主機蓋被掀開形成縫隙，讓玩家感到相當頭痛。對此任天堂表示，已經開始針對Switch 2主機上的鋰電池展開調查。

▼Switch 2鋰電池再傳膨脹問題。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼Switch2鋰電池再傳膨脹掀蓋 。（圖／記者蘇晟彥攝）

事情其實是在6月5日發售當日，任天堂官方就收到來自各處玩家回報主機板出現隆起問題，經過初步檢查發現竟是主機中鋰電池所造成的情況，其中一位日本玩家就表示，只是使用兩天，主機的左側後板就開始與遊戲機的其他部分分離。而另一名國外網友也表示，將Switch 2從盒子中取出時，其背板就已經膨脹了。這也意謂著此等問題已不是個案，網友也紛紛猜測可能在製造過程中已出現紕漏。

對此任天堂表示，「非常重視這些問題，已經向有回報膨脹問題的用戶，建議主動送修或是新機退貨，以免引起火災風險，並且已經針對鋰電池展開積極調查」。另外，官方也呼籲玩家如果遊戲機再出現任何異常情況，請即時回報。而台灣目前則是要等到7月5日Switch 2才會上市，至於是否會出現此等情況，還有待後續觀察。

Switch 2 swollen battery. Check the backs of your new Switches.
byu/tombyt3 inNintendoSwitch

關鍵字：任天堂Switch 2

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