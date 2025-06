一波三折！《波斯王子時之沙》重製版仍在開發　網憂：恐生變數

記者黃冠瑋/綜合報導

Ubisoft經典IP《波斯王子:時之砂》自從在2020年宣布重製後,歷經疫情延期、工作室換崗可說是一波三折。如今隨著時間流逝,期間都沒關於此作消息,讓玩家覺得原本預定2026年3月前上市的重製計畫或許已經取消。然而官方則是出面回應,「開發仍在繼續當中」,但有了先前經歷玩家還是擔心恐生變數。

▼《波斯王子:時之砂》重製版確認仍在開發當中。(圖/翻攝自twitter/@PlaystationSize)

根據外媒報導,《波斯王子:時之砂》自從在2020年宣布重製後,玩家便開始期待重製版推出,但在此期間先是經歷了疫情延後,再加上製作從團隊Ubisoft浦那和孟買工作室換到Ubisoft蒙特婁工作室,又因疫情回升再次延期,最後才又換到曾經製作過《刺客教條:大革命》、《極地戰嚎》系列的Ubisoft多倫多工作室才終於落幕,並預定將在2026年3月前上市。

然而正當玩家以為可以見到遊戲身影時,隨著各大遊戲發表會結束,卻依然沒聽到關於此作開發消息,讓玩家猜測重製版計畫或許已遭取消。對此官方則是回應,「《波斯王子:時之沙重製版》仍然正在全力開發中,團隊都在全心全意投入」並以喝咖啡開玩笑方式表達。

雖說如此,但了先前經歷玩家還是擔心恐生變數,對此玩家們則表示,「說實話有點等不及了」、「在等波斯王子都要變成骷髏王子了」、「開發時間太久,都快忘記」「沒人敢肯定這款重製版不會再次延期」。

Yep, we’re still deep in the game — exploring, building, and ensuring the sands move with purpose. ????️⏳



This game is being crafted by a team that truly cares, and they're pouring their hearts (and a lot of coffee) into every step.



Thank you for sticking with us. ???? pic.twitter.com/9bKjZHjmur