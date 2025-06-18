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一波三折！《波斯王子時之沙》重製版仍在開發　網憂：恐生變數

記者黃冠瑋／綜合報導

Ubisoft經典IP《波斯王子：時之砂》自從在2020年宣布重製後，歷經疫情延期、工作室換崗可說是一波三折。如今隨著時間流逝，期間都沒關於此作消息，讓玩家覺得原本預定2026年3月前上市的重製計畫或許已經取消。然而官方則是出面回應，「開發仍在繼續當中」，但有了先前經歷玩家還是擔心恐生變數。

▼《波斯王子：時之砂》重製版確認仍在開發當中。（圖／翻攝自twitter／@PlaystationSize）

 ▲▼《波斯王子：時之砂》重製版確認仍在開發當中。（圖／翻攝自twitter／@PlaystationSize）

根據外媒報導，《波斯王子：時之砂》自從在2020年宣布重製後，玩家便開始期待重製版推出，但在此期間先是經歷了疫情延後，再加上製作從團隊Ubisoft浦那和孟買工作室換到Ubisoft蒙特婁工作室，又因疫情回升再次延期，最後才又換到曾經製作過《刺客教條：大革命》、《極地戰嚎》系列的Ubisoft多倫多工作室才終於落幕，並預定將在2026年3月前上市。

然而正當玩家以為可以見到遊戲身影時，隨著各大遊戲發表會結束，卻依然沒聽到關於此作開發消息，讓玩家猜測重製版計畫或許已遭取消。對此官方則是回應，「《波斯王子：時之沙重製版》仍然正在全力開發中，團隊都在全心全意投入」並以喝咖啡開玩笑方式表達。

雖說如此，但了先前經歷玩家還是擔心恐生變數，對此玩家們則表示，「說實話有點等不及了」、「在等波斯王子都要變成骷髏王子了」、「開發時間太久，都快忘記」「沒人敢肯定這款重製版不會再次延期」。

關鍵字：Ubisoft波斯王子

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