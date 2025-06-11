ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

童年回歸《數碼寶貝 時空異客》將推出　回合戰鬥培育數碼寶貝

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂宣布，《數碼寶貝物語》系列的最新作品《數碼寶貝物語 時空異客》即將於2025年10月2日在PlayStation®5／Xbox Series X|S平台，於10月3日在STEAM®平台發售。同步公開版本、特典情報及最新宣傳影片。本作為一款角色扮演遊戲，玩家將可以在追查世界毀滅謎團的過程中，一面享受橫跨人類世界與異世界的冒險，並蒐集培育種類豐富的數碼寶貝。

▲▼萬代。（圖／翻攝自Steam）

【跨越「時空」與「世界」，人類與數碼寶貝的羈絆】

「過去與未來」、「人類世界與異世界」、「人類與數碼寶貝」，玩家將可以體驗由兩種截然不同的要素交織而成，充滿羈絆與糾葛的壯闊故事。

▲▼萬代。（圖／翻攝自Steam）

【在人類世界與獨具一格的數碼世界展開冒險】

本作有2個世界：人類世界與數碼寶貝居住的異世界「數碼世界．伊利亞斯」，玩家將在故事中穿梭不同世界，追尋終將來臨的世界毀滅的真相，在使用了過往數碼寶貝遊戲所沒有的細膩表現手法所呈現的數碼世界中，於充滿特色的地圖上展開冒險。

▲▼萬代。（圖／翻攝自Steam）

【以數碼寶貝蒐集與培育、戰略性編組回合制戰鬥】

面臨困難時，將更凸顯出玩家與數碼寶貝之間羈絆的重要性，玩家將可以在冒險中將數碼寶貝納為夥伴，透過進化、退化、自訂，培育出自己專屬的數碼寶貝。本作網羅了眾人所熟知的數碼寶貝與系列初次登場的數碼寶貝，玩家將可以享受與形形色色的數碼寶貝的邂逅。

▲▼萬代。（圖／翻攝自Steam）

關鍵字：數碼寶貝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

推薦閱讀

童年回歸《數碼寶貝 時空異客》將推出　回合戰鬥培育數碼寶貝

Xbox執行長透露2026計畫　「經典遊戲回歸」據傳是《最後一戰》

台手遊「逆統戰」違反國安法！港府：課金等於資助顛覆國家

《空洞騎士絲之歌》同Xbox掌機發售　惹眾怒官方澄清：不綁主機

《Monster Hunter Now》S6搶先看　製作人談「被收購」：沒改變

《瑪利歐賽車世界》乳牛再掀熱議　日農證實：牛屁屁真得很髒

84歲新人奪日漫畫最大獎！大咖身分曝...連《烏龍派出所》作者都讚

這款Switch 2新作品評價僅50分...外媒嘆「不值得購買」

全新開放世界生物捕捉RPG！《Aniimo》預告亮相網喊：精緻帕魯

《我獨自升級》動作RPG遊戲秋季登Xbox　四人協力成暗影君王

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《數碼寶貝物語 時空異客》將推出

Xbox執行長透露2026計畫

84歲新人奪日漫畫最大獎

《邊緣禁地》使用者條款更新遭狂灌負評

《楓之谷Artale》晚間又大斷線

《柯南 獨眼的殘像》快閃店巡迴台灣

《GTA 6》開發成本破10億美元

《瑪利歐賽車世界》乳牛再掀熱議

「鬼滅、膽大黨」今夏新番超強看不完

UNIQLO聯名《吉伊卡哇》

最新新聞

《數碼寶貝物語 時空異客》將推出

Xbox執行長透露2026計畫

台手遊違反國安法！港府：課金就犯罪

《空洞騎士絲之歌》同Xbox掌機發售

《Monster Hunter Now》S6搶先看

《瑪利歐賽車世界》乳牛再掀熱議

84歲新人奪日漫畫最大獎

這款Switch 2新作品外媒評價僅55分

全新開放世界生物捕捉RPG《Aniimo》

《我獨自升級》動作RPG遊戲秋季登Xbox

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366