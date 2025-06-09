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《GTA 6》開發成本破10億美元！爆料者曝700棟可進入建築

記者楊智仁／綜合報導

Rockstar Games 近日確認，旗下備受矚目的新作《GTA 6》（ 俠盜獵車手6 ）開發成本已突破 10 億美元，預告這將是史上規模最大、最具野心的遊戲作品。隨著發售日臨近，更多遊戲內部細節也開始浮出水面。根據外媒報導、以及爆料者指出，遊戲中將有超過 700 棟可自由進入的建築物，滿足玩家長久以來的期待。

▼《GTA 6》開發成本已突破 10 億美元。（圖／翻攝自Rockstar Games官網）▲▼《GTA 6》粉絲自製互動式地圖。（圖／翻攝自Rockstar Games官網）

根據該名爆料者說法，玩家可探索大量商店、購物中心與摩天大樓，其中不乏具功能性的場景設計，像是高樓內可使用電梯，為玩家帶來更多開放世界的互動與沉浸式體驗。除探索面升級外，《GTA 6》也將採用五個章節式的敘事架構，並針對早期外流版本的掩體系統進行重製與最佳化，玩家能夠選擇單獨操作 Lucia、Jason，或兩人一同進行自由探索，提升遊玩自由度。

另一項重大變革則來自於武器系統設計，據透露《GTA 6》將改採類似《碧血狂殺2》的武器輪盤系統，玩家無法隨身攜帶過多武器，大部分裝備將需儲存在車輛中，強調策略與真實性。Rockstar Games 目前尚未公布官方實機遊玩畫面或正式發售日期。不過，在確認開發成本超過 10 億美元、規模空前龐大之下，《GTA 6》無疑將掀起全球玩家熱議，並再次定義開放世界遊戲的技術與敘事標準。

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