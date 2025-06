《寶可夢朱／紫》Switch 2畫面終於改善　網讚：完全體來了

記者黃冠瑋/綜合報導

由GAME FREAK所開發的《寶可夢朱/紫》於2022年在Switch平台發售時,就被玩家詬病畫質相當不好。而先前官方強調此次登上Switch 2的畫質會有所改善並釋出兩張遊戲畫面,卻被玩家吐槽根本無感。如今官方再度釋出實機影片,從影片中很明顯看到畫面相當流暢,對此網友讚嘆,「完全體這次真的來了」。

▼《寶可夢朱/紫》Switch 2實機影片出爐。(圖/翻攝自twitter/@SerebiiNet)

先前隨著Switch 2即將在6月推出,官方就說明遊戲預計會登上Switch 2並且回應玩家需求,在畫質方面會做出改善升級,並在日前公開兩張4K畫質(3840x2160)《寶可夢朱/紫》遊戲畫面,然而卻被玩家吐槽根本看不出差異。如今從官方再度公開《寶可夢 朱/紫》Switch 2版影片,從影片中可以明顯感受到畫面的流暢度完全勝過前一代Switch。

此外,不僅可以感受到畫質有所升級,還可以看到先前在Switch所發生的效能問題也有所調整,如今能穩定達到幀數 60fps。對此就連當初被玩家批評卡爆的大鍋湖都變得相當流暢,並且在相同畫面下已經可以容納更多寶可夢同時出現。對此網友們看到後興奮表示,「迫不及待想重回寶可夢世界」、「看起來真的可以玩了」、「看來要為了這款遊戲買Switch 2了」、「終於啊,完全體這次真的來了」。

另外,官方也有說明先前已經購買過遊戲的玩家不用擔心,此次 Switch 2版將支援免費更新,因此已購買遊戲的玩家僅需開啟Switch 2便可遊玩,不需要再特地花錢升級。

