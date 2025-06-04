ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《寶可夢朱／紫》Switch 2畫面終於改善　網讚：完全體來了

記者黃冠瑋／綜合報導

由GAME FREAK所開發的《寶可夢朱／紫》於2022年在Switch平台發售時，就被玩家詬病畫質相當不好。而先前官方強調此次登上Switch 2的畫質會有所改善並釋出兩張遊戲畫面，卻被玩家吐槽根本無感。如今官方再度釋出實機影片，從影片中很明顯看到畫面相當流暢，對此網友讚嘆，「完全體這次真的來了」。

▼《寶可夢朱／紫》Switch 2實機影片出爐。（圖／翻攝自twitter／@SerebiiNet）

▲▼《寶可夢朱／紫》Switch 2實機影片出爐。（圖／翻攝自twitter／@SerebiiNet）

先前隨著Switch 2即將在6月推出，官方就說明遊戲預計會登上Switch 2並且回應玩家需求，在畫質方面會做出改善升級，並在日前公開兩張4K畫質（3840x2160）《寶可夢朱／紫》遊戲畫面，然而卻被玩家吐槽根本看不出差異。如今從官方再度公開《寶可夢 朱／紫》Switch 2版影片，從影片中可以明顯感受到畫面的流暢度完全勝過前一代Switch。

此外，不僅可以感受到畫質有所升級，還可以看到先前在Switch所發生的效能問題也有所調整，如今能穩定達到幀數 60fps。對此就連當初被玩家批評卡爆的大鍋湖都變得相當流暢，並且在相同畫面下已經可以容納更多寶可夢同時出現。對此網友們看到後興奮表示，「迫不及待想重回寶可夢世界」、「看起來真的可以玩了」、「看來要為了這款遊戲買Switch 2了」、「終於啊，完全體這次真的來了」。

另外，官方也有說明先前已經購買過遊戲的玩家不用擔心，此次 Switch 2版將支援免費更新，因此已購買遊戲的玩家僅需開啟Switch 2便可遊玩，不需要再特地花錢升級。

關鍵字：寶可夢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【獲救婦現身】婦免費遊泰被賣掉　她曝「沒人要救我」

推薦閱讀

黃仁勳盛讚Switch 2！揭晶片突破性技術：重新定義遊戲主機

《寶可夢朱／紫》Switch 2畫面終於改善　網讚：完全體來了

《艾爾登法環 黑夜君臨》賣破350萬套　雙人模式、追加DLC將登場

日傳奇長嶋茂雄病逝...影響力超高《蠟筆小新》電影也曾現名字

免費仔快看！《Hellslave》官方慶續作公開　開放限時免費領

快訊／《楓之谷Artale》伺服器又炸掉　玩家怒噴洗版：還我加倍

《楓之谷Artale》致歉加倍活動先暫停　端午補償出爐玩家不買單　

UNIQLO聯名《吉伊卡哇》！小可愛討伐完畢UT穿搭超療癒

《刺客教條：黑旗》驚傳重製版　知名雕像商證實：正在開發當中

外媒曝Switch 2大幅提高批發利潤...任天堂秒駁斥：不實報導

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《楓之谷Artale》致歉加倍暫停

《魔物獵人荒野》2次大更新來襲

《楓之谷Artale》伺服器又炸掉

「鬼滅、膽大黨」今夏新番超強看不完

「長嶋茂雄」病逝...動畫劇場版也曾現名字

《Hellslave》開放限時免費領！

新VT「鯊魚子Saba」再發新短片

《柯南》劇場版票房直逼歷史紀錄

《火影忍者》版權方開告仿冒商品

快訊／《楓之谷Artale》再傳災情

最新新聞

黃仁勳盛讚Switch 2！揭晶片突破性技術

《寶可夢朱／紫》畫面終於改善

《艾爾登法環 黑夜君臨》賣破350萬套

「長嶋茂雄」病逝...動畫劇場版也曾現名字

《Hellslave》開放限時免費領！

《楓之谷Artale》伺服器又炸掉

《楓之谷Artale》致歉加倍暫停

UNIQLO聯名《吉伊卡哇》

《刺客教條：黑旗》驚傳重製版

Switch 2提高批發利潤？任天堂駁斥

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366