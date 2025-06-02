《艾爾登法環 黑夜君臨》評價回升...韓神人單挑擊敗最終頭目

記者楊智仁／綜合報導

被譽為「魂系動作之神」的 YouTuber Ongbal，以其在《隻狼》、《黑暗靈魂》和《艾爾登法環》中華麗無傷打法聞名，如今他再度回歸，在最新作《艾爾登法環 黑夜君臨》中展現驚人技術。遊戲發售僅隔一天，Ongbal 就公開他以單人模式挑戰最終頭目影片，震撼粉絲社群。

▼《艾爾登法環 黑夜君臨》。（圖／翻攝自Steam）

《艾爾登法環 黑夜君臨》在 Steam 首發表現亮眼，上線後一小時內即創下 313,593 名同時在線玩家數，成為 FromSoftware 遊戲中僅次於本傳《艾爾登法環》 第二高紀錄，儘管玩家普遍認為單人難度偏高，不過其評價逐漸回升當中，已經從周末「褒貶不一」升至「大多好評」，本周推出 1.02 版更新，除了修復多項錯誤外也會針對單人冒險進行改善，不過在此之前，已經有玩家在極難的挑戰下衝擊最後的黑夜王。

作為擅長使用武士刀與追求高技巧玩法的玩家，Ongbal 在《黑夜君臨》中自然選擇武士型角色「執行者」。這名角色可透過獨特戰鬥姿態進入類似《隻狼》的「精準格擋模式」，與本傳《艾爾登法環》中高風險高報酬的彈反機制形成對比，更加強調時機與操作美學。雖然這次挑戰並非「無傷通關」，但 Ongbal 全程節奏流暢、應對冷靜，尤其在滿場爆炸般粒子特效襲來時，仍能精準掌控動作節奏，更多細節可至影片內觀看。