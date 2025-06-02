破億王道作《怪獸8號》第二季放送時間確定　怪獸覺醒保衛地球新章

記者楊智仁／綜合報導

《怪獸8號》原作 2021 年拿下日本「下一部人氣漫畫大賞」網路漫畫部門大獎後備受各界矚目；2024 年第一季動畫推出後也具有不錯人氣。如今官方正式宣布《怪獸8號》第二季將在 7 月 19 日開播消息，相關主視覺也同步釋出。

▼《怪獸8號》第二季將開播。（圖／翻攝自@KaijuNo8_O推特）

《怪獸8號》單行本已發行至第 15 冊，在「少年JUMP+」上點閱數更是超過 6 億次，實體漫畫銷售量亦超過 1,000 萬冊，故事設定在怪獸最常出沒的日本，一心想進入防衛隊殺光怪獸的日比野卡夫卡，已經從熱血青年變成 30 歲的大叔，卻依舊沒能被防衛隊錄取，只能擔任分解怪獸屍體與各項善後工作的清潔隊員，本想放棄希望的卡夫卡在經歷一次意外後，成為擁有強大變身力量的「怪獸8號」。

日前官方宣布《怪獸8號》第二季將在 7 月 19 日開播，同時，外傳「保科特休日」也將於 7 月 5 日時放送，「保科特休日」是總集篇《怪獸 8 號：Mission Recon》的外傳作品，以市川雷諾與伊春的角度出發，向來埋首訓練或與怪獸作殊死戰的雷諾與伊春，早已忘記假日該如何渡過的兩人決定跟蹤同樣輪休的保科副隊長，卻驚訝地發現他不為人知的一面。