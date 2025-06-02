ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《航海王》真人版「喬巴」面部原型曝光　尾田親筆喊話：好好期待

記者楊智仁／綜合報導

Netflix 真人版影集《航海王》於昨日 ( 6/1 ) 公開人氣角色喬巴面貌引起眾多討論，而第二季也馬上要在 2026 年正式放送。原作者尾田榮一郎則透過親筆信喊話，「請大家好好期待喬巴的登場！」

▼《航海王》真人版喬巴亮相。（圖／翻攝自@Eiichiro_Staff）▲▼航海王真人。（圖／翻攝自@Eiichiro_Staff）

《航海王》真人版經過第一季的成功後，接下來第二季會橫跨羅格鎮、顛倒山、威士忌山峰、小花園以及磁鼓島，主角班底全數回歸，粉絲們也期待看到更多角色身影。日前活動中，官方搶先曝光草帽海賊團船醫喬巴樣貌，作為魯夫第 5 位夥伴、喬巴因為吃下的「人人果實」讓他得到了能變成獸人的特殊能力，夢想透過學習醫術而讓自己成為萬靈藥。

▲▼航海王真人。（圖／翻攝自@Eiichiro_Staff）

喬巴由曾參演「怒嗆人生、星際異攻隊3」的米凱拉·胡佛 ( Mikaela Hoover ) 配音，並捕捉其面部動態作為角色表情基礎，視覺特效總監表示，「我們有個超棒的團隊負責製作喬巴，相信觀眾看到他那一刻會非常開心。」肢體設計師 Jaco Snyman 補充，「我們在 ZBrush 軟體中精密設計喬巴的肌肉構造，使用 3D 列印製作模具，打造出實體肌肉的可愛喬巴。」

過去曾強調「絕不妥協」原作者尾田榮一郎則再次透過親筆信對粉絲喊話，「《航海王》真人版第二季最重要的果然是那隻珍獸對吧，與工作人員不斷試錯後終於來到讓牠現身的日子，從骨架、毛髮、動作、表情、聲音、燈光到重力表現，全都出於超一流工作人員之手，喬巴終於在這個世界登場了，請各位夥伴們一起欣賞吧，《航海王》真人版第二季預計 2026 年再次啟航！」

▲▼航海王真人。（圖／翻攝自@Eiichiro_Staff）

關鍵字：航海王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【印堂露餡了】聽牌卻不知被額頭出賣　 友看她獨自自信樣全笑翻XD

推薦閱讀

《艾爾登法環 黑夜君臨》評價回升...韓神人單挑擊敗最終頭目

破億王道作《怪獸8號》第二季放送時間確定　怪獸覺醒保衛地球新章

《航海王》真人版「喬巴」面部原型曝光　尾田親筆喊話：好好期待

《魔物獵人荒野》第2次大型更新來襲　「全新歷戰王」陸續登場

《火影忍者》版權方開告仿冒商品！賠償金額高達1.5億

專偷小學生Switch遊戲？日犯人被捕供稱：大概偷了60次

快訊／《楓之谷Artale》再傳災情　異常登出「加倍券白費」玩家暴怒

前開發者解釋《星空》褒貶不一　稱「遊戲太枯燥、難引共鳴」

《墮落之主》執行長談遊戲生態　稱「DEI全是騙局」早該調整

《柯南》主線進展！「17年前的真相」6月開播揭黑衣組織秘密

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

快訊／《楓之谷Artale》再傳災情

專偷小學生Switch遊戲？日犯人被捕

《火影忍者》版權方開告仿冒商品

《墮落之主》執行長談遊戲生態

《航海王》真人版「喬巴」面部原型曝光

快訊／《楓之谷Artale》傳災情！

《航海王》真人版「喬巴」長相首曝光

前任天堂主管提醒Switch 2爆料者

《艾爾登法環 黑夜君臨》上線峰值破31萬

《柯南》主線將開播揭黑衣組織秘密

最新新聞

韓神人單挑擊敗「黑夜君臨」最終頭目

《怪獸8號》第二季放送時間確定

《航海王》真人版「喬巴」面部原型曝光

《魔物獵人荒野》2次大更新來襲

《火影忍者》版權方開告仿冒商品

專偷小學生Switch遊戲？日犯人被捕

快訊／《楓之谷Artale》再傳災情

前開發者解釋《星空》褒貶不一

《墮落之主》執行長談遊戲生態

《柯南》主線將開播揭黑衣組織秘密

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366