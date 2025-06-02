《航海王》真人版「喬巴」面部原型曝光　尾田親筆喊話：好好期待

記者楊智仁／綜合報導

Netflix 真人版影集《航海王》於昨日 ( 6/1 ) 公開人氣角色喬巴面貌引起眾多討論，而第二季也馬上要在 2026 年正式放送。原作者尾田榮一郎則透過親筆信喊話，「請大家好好期待喬巴的登場！」

▼《航海王》真人版喬巴亮相。（圖／翻攝自@Eiichiro_Staff）

《航海王》真人版經過第一季的成功後，接下來第二季會橫跨羅格鎮、顛倒山、威士忌山峰、小花園以及磁鼓島，主角班底全數回歸，粉絲們也期待看到更多角色身影。日前活動中，官方搶先曝光草帽海賊團船醫喬巴樣貌，作為魯夫第 5 位夥伴、喬巴因為吃下的「人人果實」讓他得到了能變成獸人的特殊能力，夢想透過學習醫術而讓自己成為萬靈藥。

喬巴由曾參演「怒嗆人生、星際異攻隊3」的米凱拉·胡佛 ( Mikaela Hoover ) 配音，並捕捉其面部動態作為角色表情基礎，視覺特效總監表示，「我們有個超棒的團隊負責製作喬巴，相信觀眾看到他那一刻會非常開心。」肢體設計師 Jaco Snyman 補充，「我們在 ZBrush 軟體中精密設計喬巴的肌肉構造，使用 3D 列印製作模具，打造出實體肌肉的可愛喬巴。」

過去曾強調「絕不妥協」原作者尾田榮一郎則再次透過親筆信對粉絲喊話，「《航海王》真人版第二季最重要的果然是那隻珍獸對吧，與工作人員不斷試錯後終於來到讓牠現身的日子，從骨架、毛髮、動作、表情、聲音、燈光到重力表現，全都出於超一流工作人員之手，喬巴終於在這個世界登場了，請各位夥伴們一起欣賞吧，《航海王》真人版第二季預計 2026 年再次啟航！」