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YOASOBI動畫神曲MV播放量破6億　排名日歌曲第三緊逼「打上花火」

記者楊智仁／綜合報導

《我推的孩子》主題曲〈アイドル〉( IDOL ) 相信至今仍是粉絲播放清單的熱門歌曲之一，這首由 YOASOBI 所帶來的作品刷新多項紀錄，如今〈アイドル〉MV 在 YouTube 上點閱次數突破 6 億次，不僅在日本歌曲 YT 播放量中排名第三，也急速逼近第二名的〈打上花火〉。

〈アイドル〉自 2023 年 4 月 12 日發行以來，在 Billboard JAPAN 綜合歌曲排行榜「JAPAN Hot 100」上連續 21 周獲得綜合冠軍，刷新 Billboard JAPAN 史上最長連續冠軍紀錄，目前，該曲在串流平台的總播放次數已突破 9 億次。此外〈IDOL〉也在多個國際排行榜上創下佳績，包括：美國告示牌「Global Excl. U.S.」（全球不含美榜）冠軍，Apple Music「全球前100大單曲」冠軍、YouTube Music Charts「全球前100首熱門歌曲」冠軍等，接連締造 J-POP 史上首見的多項壯舉。

如今〈アイドル〉YouTube MV 已經突破 6 億次觀看，目前在日本歌曲 YT 播放量中排名第三，急速逼近第二名的 6.6 億次的〈打上花火〉。而第一名則是由作曲鬼才米津玄師所演唱TBS電視劇《法醫女王》主題曲〈Lemon〉相當誇張 9.2 億次播放。

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