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《楓之谷Artale》人氣超高700頻道同時直播...總監特別感謝台灣

記者楊智仁／綜合報導

NEXON《楓之谷世界》平台自全球正式上線滿一個月，根據韓媒報導最高同時在線人數突破 28 萬人，相較於全球發行前增長了 2.3倍。值得一提的是，懷舊服《楓之谷Artale》目前在台灣區人氣爆棚，各大實況主以及玩家爭相回歸重溫過去美好時光。

▼《楓之谷Artale》人氣爆棚。（圖／翻攝自Nexon）▲▼《楓之谷Artale》。（圖／翻攝自Nexon）

《楓之谷Artale》在台灣究竟有多紅，5 月 18 日 Twitch 上約有 700 個頻道同時直播《楓之谷 Artale》內容，最高同時觀看人數達 3.5 萬人，成功打入該平台熱門遊戲分類前 10 名。YouTube 上，也有「Artale」30 等級養成攻略影片一天內突破 30 萬次觀看，顯示玩家之間的二創與內容再生產活躍。

《楓之谷》IP 在台灣早已累積龐大粉絲群，自 2005 年啟動在地服務以來，憑藉明亮親切的風格在當時以硬派 RPG 為主的市場中成功突圍，上線一年內便突破 500 萬註冊會員數。2017年，官方在台舉辦的玩家實體活動中，玩家共同打造的巨大楓葉裝置更成功登上金氏世界紀錄掀起熱議。《楓之谷世界》總監申敏錫表示「全球正式上線後能獲得眾多玩家與創作者的喜愛，讓我們備感振奮，特別感謝台灣玩家們的熱情支持。」

關鍵字：楓之谷Artale

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