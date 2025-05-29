楓之谷Artale賀端午經驗2倍！坐牢時間、活動懶人包一次看

記者蘇晟彥／綜合報導

《楓之谷Artale》上線後引爆網友童年熱潮，官方趁勝追擊，在端午節推出3大紀念活動，最受歡迎（也最坐牢）的經驗加倍將改為30日至6月1日晚間8點開跑，每天三小時，此外還有包含2大收集任務，全部解完將會獲得經驗2倍券6張、掉寶2倍券8張、巨大粽子沙發等大禮，讓不少網友看了直呼，「終於不用包尿布坐牢12小時了，感動！」

活動懶人包

1.5/30-6/1（共3日）每天晚上8點到11點經驗兩倍、掉寶率2倍（攻擊力 +10 / 魔力 +15、移動速度 +10 / 跳躍力 +10同步提高）

2.到西門町找屈原街活動任務後，打怪（30等差內）會掉落糯米、豬肉、竹葉，各打到5個後可以領取端午勇士（永久稱號）、粽子 ×150及糯米粽子 ×150

3.地圖上會隨機出現粽子怪物，打死後會出現「召喚手槍」，招喚出端午龍殺死後可以獲得「一串粽子」，交給GM露露後可以獲得巨大粽子沙發（永久收藏道具）、經驗值 2 倍券（30 分鐘）×6 張 及 掉落率 2 倍券（30 分鐘）×8 張。

完整活動內容

2-1. 端午節 Hot Time 活動：五行的祝福

端午連假三日限定，Artale 每日晚間將啟動強力 Hot Time！

Hot Time 開放時間：2025/5/30（五）～ 6/1（日）

每日 20:00 ～ 23:00 自動啟動（GMT+8）

五行的祝福 效果內容：

經驗值加倍（2倍）

掉寶率加倍（2倍）

攻擊力 +10 / 魔力 +15

移動速度 +10 / 跳躍力 +10

活動期間火力全開，

快來體驗節日專屬的強化狀態，盡情享受戰鬥的樂趣吧！

2-2. 端午節任務活動：屈原的困境

在 世界旅行：臺灣 區域（西門町），

有位名叫「屈原」的角色，正在為了一件心願而煩惱——

他非常想吃一口熱騰騰的**粽子（糯米粽）**來應景端午節，

但卻無法親自準備，只能請求冒險者幫忙！

據說，只要擊敗與自己等級相差 ±30 的怪物，

就有機會獲得製作粽子所需的特殊材料！

※ 角色等級達 120 以上者，將統一以 Lv.120 為標準計算。



任務開放期間：

2025/5/30（五）08:00 ～ 2025/6/1（日）22:59（GMT+8）

■完成條件：

糯米 ×5

豬肉 ×5

竹葉 ×5

■任務獎勵

端午勇士（永久稱號）

裝備等級限制：Lv.13 以上

屬性加成：力量 / 智力 / 敏捷 / 幸運 +1，HP / MP +100

粽子 ×150；使用後恢復 HP +888

糯米粽子 ×150；使用後恢復 MP +888

2-3. 端午節 GM任務活動：擊退惡棍粽子作戰

任務名稱：擊退惡棍粽子作戰

任務開放期間：

2025/5/30（五）08:00 ～ 2025/6/1（日）22:59（GMT+8）

■ 任務參加方式

請在 Artale 世界各地狩獵出沒的 壞蛋怪物！

擊敗牠們後，有機會獲得稀有道具 「壞蛋頭子召喚彈」。

使用此召喚彈後，將會出現一隻神秘的強力魔物！

據說，擊敗這隻怪物後，將有機率獲得任務道具 「一袋粽子」。

任務完成條件：收集「一袋粽子」×3 個

將收集到的材料交給 GM露露，

即可完成任務並獲得端午節限定獎勵！

■任務獎勵

端午紀念禮盒

巨大粽子沙發（永久收藏道具）

經驗值 2 倍券（30 分鐘）×6 張

※ 使用期限：至 2025/6/15（日）23:00 止

掉落率 2 倍券（30 分鐘）×8 張

※ 使用期限：至 2025/6/15（日）23:00 止

此外，本次更新也進行許多調整，詳情請至官網查詢。