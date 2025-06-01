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《墮落之主》執行長談遊戲生態　稱「DEI全是騙局」早該調整

記者黃冠瑋／綜合報導

由HEXWORKS所開發的類魂遊戲《墮落之主》將迎來2.0版本更新，官方也承諾會修復遊戲崩潰問題，因此吸引許多玩家再度回歸。而先前開發商CI Games就有針對遊戲圈熱議的DEI（多樣性、公平性、包容性）表示不會採用，如今執行長Marek Tyminski再度發表聲明，指稱「DEI全是騙局，只會讓公司倒閉早該調整」。

▼《墮落之主》執行長稱「DEI全是騙局」。（圖／翻攝自《墮落之主》Steam）

▲▼《墮落之主》執行長稱「DEI全是騙局」。（圖／翻攝自《墮落之主》Steam）

關於DEI（多樣性、公平性、包容性）是否運用在遊戲上其實一直備受爭議，雖說提出此觀點是出於想讓遊戲生態更好，但過度強調反而適得其反，舉近期《刺客教條：暗影者》中彌助就是很好的例子，而先前開發商CI Games也有針對此事表示因為商業風險太大，因此旗下《墮落之主》並不會採用。

對此CI Games執行長Marek Tyminski近日再度發表看法，「在遊戲產業的招聘熱潮期間，許多遊戲開發商為了追求DEI人才，將意識形態擺放到效率之上。然而這決定改變了工作室原有的運作，以及旗下的遊戲，更讓這些公司遠離了原本的核心受眾」。

他也直言，「為了證明這一點，他們還虛構一個現代受眾，而這些受眾看似講話非常響亮，但卻只是一小部分，並且還被推崇為大多數」，他也指出這樣激進想法最終只會導致公司面臨裁員甚至倒閉風險，根本就是一場騙局。不過慶幸的是玩家很清楚知道自己想要哪些能滿足自己需求的遊戲，因此現在遊戲產業也開始意識到這一點重新調整方向。

關鍵字：墮落之主CI Games

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