《墮落之主》執行長談遊戲生態　稱「DEI全是騙局」早該調整

記者黃冠瑋/綜合報導

由HEXWORKS所開發的類魂遊戲《墮落之主》將迎來2.0版本更新,官方也承諾會修復遊戲崩潰問題,因此吸引許多玩家再度回歸。而先前開發商CI Games就有針對遊戲圈熱議的DEI(多樣性、公平性、包容性)表示不會採用,如今執行長Marek Tyminski再度發表聲明,指稱「DEI全是騙局,只會讓公司倒閉早該調整」。

▼《墮落之主》執行長稱「DEI全是騙局」。(圖/翻攝自《墮落之主》Steam)

關於DEI(多樣性、公平性、包容性)是否運用在遊戲上其實一直備受爭議,雖說提出此觀點是出於想讓遊戲生態更好,但過度強調反而適得其反,舉近期《刺客教條:暗影者》中彌助就是很好的例子,而先前開發商CI Games也有針對此事表示因為商業風險太大,因此旗下《墮落之主》並不會採用。

對此CI Games執行長Marek Tyminski近日再度發表看法,「在遊戲產業的招聘熱潮期間,許多遊戲開發商為了追求DEI人才,將意識形態擺放到效率之上。然而這決定改變了工作室原有的運作,以及旗下的遊戲,更讓這些公司遠離了原本的核心受眾」。

他也直言,「為了證明這一點,他們還虛構一個現代受眾,而這些受眾看似講話非常響亮,但卻只是一小部分,並且還被推崇為大多數」,他也指出這樣激進想法最終只會導致公司面臨裁員甚至倒閉風險,根本就是一場騙局。不過慶幸的是玩家很清楚知道自己想要哪些能滿足自己需求的遊戲,因此現在遊戲產業也開始意識到這一點重新調整方向。

