低記憶體不再是玩家選擇？AMD架構師稱「8GB對多數玩家已夠用」

記者黃冠瑋／綜合報導

隨著科技進步遊戲效能也一直不斷提升，近幾年在3A遊戲大作中畫質解析度4K／60PS已然成為檢驗遊戲顯示卡的標準，對此顯示卡記憶體容量需求也不斷提高，對於8GB容量顯示卡也不再符合玩家需求。然而近日AMD遊戲解決方案首席架構師Frank Azor卻表示，「8GB記憶體已然夠用，因為多數玩家仍以1080P遊玩」。

▼AMD首席架構師Frank Azor聲稱8GB夠1080P玩家遊玩。（圖／翻攝自twitter／@AzorFrank）

隨著近日AMD公開旗下最新顯卡RX 9060 XT，其中共有VRAM 8GB和16 GB雙版本提供玩家選擇，然而就有部分網友好奇隨著遊戲推陳出新，效能、畫質也一直不斷提升，顯然8GB規格已不夠吸引玩家，但為何NVIDIA和AMD卻仍持續推出8GB顯示卡。針對此問題近日AMD遊戲解決方案首席架構師Frank Azor發表看法，認為「大多數遊戲玩家還在使用1080p的解析度，因此不需要超過8GB VRAM的需求」。

但他也強調，「如果市場上沒有這些需求，AMD 是絕對不會去開發的，並且如果8GB對玩家來說不合適，那也可以選擇相同顯示卡下的16GB規格，並不是對市場妥協，而是有了不同的VRAM選擇」。

另外值得一提的是，AMD 遊戲解決方案首席架構師並不是第一個指出1080p仍然像以往一樣重要的人。目前全球最受歡迎的遊戲，大多主要是「電子競技類型」，因此對於電競玩家而言，許多1080p畫質下能提供高刷新率和低響應時間，還可以同時保持最佳化，促使1080p成為競技遊戲的理想選擇，也連帶8GB顯示卡成為不錯選擇。