低記憶體不再是玩家選擇？AMD架構師稱「8GB對多數玩家已夠用」

記者黃冠瑋/綜合報導

隨著科技進步遊戲效能也一直不斷提升,近幾年在3A遊戲大作中畫質解析度4K/60PS已然成為檢驗遊戲顯示卡的標準,對此顯示卡記憶體容量需求也不斷提高,對於8GB容量顯示卡也不再符合玩家需求。然而近日AMD遊戲解決方案首席架構師Frank Azor卻表示,「8GB記憶體已然夠用,因為多數玩家仍以1080P遊玩」。

▼AMD首席架構師Frank Azor聲稱8GB夠1080P玩家遊玩。(圖/翻攝自twitter/@AzorFrank)

隨著近日AMD公開旗下最新顯卡RX 9060 XT,其中共有VRAM 8GB和16 GB雙版本提供玩家選擇,然而就有部分網友好奇隨著遊戲推陳出新,效能、畫質也一直不斷提升,顯然8GB規格已不夠吸引玩家,但為何NVIDIA和AMD卻仍持續推出8GB顯示卡。針對此問題近日AMD遊戲解決方案首席架構師Frank Azor發表看法,認為「大多數遊戲玩家還在使用1080p的解析度,因此不需要超過8GB VRAM的需求」。

但他也強調,「如果市場上沒有這些需求,AMD 是絕對不會去開發的,並且如果8GB對玩家來說不合適,那也可以選擇相同顯示卡下的16GB規格,並不是對市場妥協,而是有了不同的VRAM選擇」。

另外值得一提的是,AMD 遊戲解決方案首席架構師並不是第一個指出1080p仍然像以往一樣重要的人。目前全球最受歡迎的遊戲,大多主要是「電子競技類型」,因此對於電競玩家而言,許多1080p畫質下能提供高刷新率和低響應時間,還可以同時保持最佳化,促使1080p成為競技遊戲的理想選擇,也連帶8GB顯示卡成為不錯選擇。

Majority of gamers are still playing at 1080p and have no use for more than 8GB of memory. Most played games WW are mostly esports games. We wouldn't build it if there wasn't a market for it. If 8GB isn't right for you then there's 16GB. Same GPU, no compromise, just memory…