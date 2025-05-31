ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

低記憶體不再是玩家選擇？AMD架構師稱「8GB對多數玩家已夠用」

記者黃冠瑋／綜合報導

隨著科技進步遊戲效能也一直不斷提升，近幾年在3A遊戲大作中畫質解析度4K／60PS已然成為檢驗遊戲顯示卡的標準，對此顯示卡記憶體容量需求也不斷提高，對於8GB容量顯示卡也不再符合玩家需求。然而近日AMD遊戲解決方案首席架構師Frank Azor卻表示，「8GB記憶體已然夠用，因為多數玩家仍以1080P遊玩」。

▼AMD首席架構師Frank Azor聲稱8GB夠1080P玩家遊玩。（圖／翻攝自twitter／@AzorFrank）

▲▼AMD首席架構師Frank Azor聲稱8GB記憶體已夠1080P玩家遊玩。（圖／翻攝自twitter／@AzorFrank）

隨著近日AMD公開旗下最新顯卡RX 9060 XT，其中共有VRAM 8GB和16 GB雙版本提供玩家選擇，然而就有部分網友好奇隨著遊戲推陳出新，效能、畫質也一直不斷提升，顯然8GB規格已不夠吸引玩家，但為何NVIDIA和AMD卻仍持續推出8GB顯示卡。針對此問題近日AMD遊戲解決方案首席架構師Frank Azor發表看法，認為「大多數遊戲玩家還在使用1080p的解析度，因此不需要超過8GB VRAM的需求」。

但他也強調，「如果市場上沒有這些需求，AMD 是絕對不會去開發的，並且如果8GB對玩家來說不合適，那也可以選擇相同顯示卡下的16GB規格，並不是對市場妥協，而是有了不同的VRAM選擇」。

另外值得一提的是，AMD 遊戲解決方案首席架構師並不是第一個指出1080p仍然像以往一樣重要的人。目前全球最受歡迎的遊戲，大多主要是「電子競技類型」，因此對於電競玩家而言，許多1080p畫質下能提供高刷新率和低響應時間，還可以同時保持最佳化，促使1080p成為競技遊戲的理想選擇，也連帶8GB顯示卡成為不錯選擇。

關鍵字：記憶體AMD

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

推薦閱讀

只剩一天快去！TAMASHII EXHIBITION 2025快閃華山　系列粉絲必朝聖

日本國交省也會玩！用《我的世界》製東京「G-Cans」宣導防災

《Davy x Jones》釋出遊戲畫面　與「無頭海盜」踏上復仇航路

低記憶體不再是玩家選擇？AMD架構師稱「8GB對多數玩家已夠用」

快訊／《楓之谷Artale》傳災情！換頻就無法登入　網友哀嚎：給補償

萬代Fun派對揪玩家端午打Game　《法環 黑夜君臨》試玩心得

《星際 異端先知》女光頭惹爭議　總監開導「勇敢做自己就好」

《戰慄時空3》傳將是系列「最終章」　理由竟是開發壓力太大

《勝利女神：妮姬》實裝棒球套裝　「黑兔三振舞」惹網嗨：真香

日羽絨之王NANGA x《進擊的巨人》！巨人睡袋秒變身、還有兵長大衣

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

快訊／《楓之谷Artale》傳災情！

楓之谷Artale賀端午經驗2倍！

魔物獵人「大狩獵展」移師台灣

AMD架構師稱8GB對多數玩家已夠用

YOASOBI動畫神曲MV播放量破6億

TAMASHII EXHIBITION快閃華山

「鬼滅之刃」無限列車篇全台重映

日本國交省用《我的世界》宣導防災

快訊／Switch 2台灣上市日期公開

李多慧變裝直播玩遊戲　全程中文萌翻全場

最新新聞

TAMASHII EXHIBITION快閃華山

日本國交省用《我的世界》宣導防災

《Davy x Jones》釋出遊戲畫面

AMD架構師稱8GB對多數玩家已夠用

快訊／《楓之谷Artale》傳災情！

萬代Fun派對揪玩家端午打Game

《星際 異端先知》女光頭惹爭議

《戰慄時空3》傳將是系列最終章

《勝利女神：妮姬》實裝棒球套裝

日羽絨之王NANGA x《進擊的巨人》

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366