AI用於遊戲布料模擬與肌肉追蹤...小島秀夫：創作者不該害怕科技

記者楊智仁／綜合報導

今年於坎城影展的「Cannes Next」活動吸引滿場觀眾，聆聽兩位來自截然不同創作領域的敘事者之對談。《潛龍諜影》與《死亡擱淺》系列知名遊戲創作者小島秀夫，與德國著名導演法提赫・阿金（Fatih Akin，電影《Amrum》）同台，討論科技如何塑造他們的敘事方式。本場對談主題為「科技的限制與自由──科技如何影響敘事」，內容涵蓋 AI、動態捕捉等技術工具，也探討電影與遊戲敘事的核心架構。

談及科技在當今敘事中角色，小島指出遊戲敘事主要挑戰，「它是互動式的你無法決定時間線，玩家才是決定者，大家都說我是敘事者，但我覺得自己還沒成功，如果給了玩家完全的自由，他們可能永遠不會看到你安排的那場戲。」他用劇場做比喻，「你可以讓觀眾坐在任何位置，但如果他們根本不坐下怎麼辦？這就是我們用過場動畫（cutscene）的原因，但我想走得更遠，我希望年輕人能成為創作者，發掘講述互動故事的新方式，這一切仍在起步階段。」

阿金身為實景導演也坦言自己使用 AI，「我已經在用 AI 並不是用來寫劇本，而是拿來修改文法，或是如何精簡成一句話，這是一種工具，當然我也看到一些危機，但也有機會。」小島接著拆解數位角色製作流程「首先是掃描演員要花大約九個月，然後進行表演捕捉、臉部捕捉、配音。這不只是臉，而是聲音、動作、皺紋、膚質，光靠手工已經做不到。」他指出 AI 正逐漸用於布料模擬與肌肉追蹤等技術，「但我們仍然需要演員，否則角色無法成立。」

小島最後以汽車比喻科技，「AI 就像汽車剛發明時，人們一開始害怕但現在每個人都會開車。創作者不該害怕 AI，而應該用它讓創作更有效率、更具創意。」