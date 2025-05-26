ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

AI用於遊戲布料模擬與肌肉追蹤...小島秀夫：創作者不該害怕科技

記者楊智仁／綜合報導

今年於坎城影展的「Cannes Next」活動吸引滿場觀眾，聆聽兩位來自截然不同創作領域的敘事者之對談。《潛龍諜影》與《死亡擱淺》系列知名遊戲創作者小島秀夫，與德國著名導演法提赫・阿金（Fatih Akin，電影《Amrum》）同台，討論科技如何塑造他們的敘事方式。本場對談主題為「科技的限制與自由──科技如何影響敘事」，內容涵蓋 AI、動態捕捉等技術工具，也探討電影與遊戲敘事的核心架構。

▲▼小島。（圖／翻攝自Marché du Film - Festival de Cannes）

談及科技在當今敘事中角色，小島指出遊戲敘事主要挑戰，「它是互動式的你無法決定時間線，玩家才是決定者，大家都說我是敘事者，但我覺得自己還沒成功，如果給了玩家完全的自由，他們可能永遠不會看到你安排的那場戲。」他用劇場做比喻，「你可以讓觀眾坐在任何位置，但如果他們根本不坐下怎麼辦？這就是我們用過場動畫（cutscene）的原因，但我想走得更遠，我希望年輕人能成為創作者，發掘講述互動故事的新方式，這一切仍在起步階段。」

阿金身為實景導演也坦言自己使用 AI，「我已經在用 AI 並不是用來寫劇本，而是拿來修改文法，或是如何精簡成一句話，這是一種工具，當然我也看到一些危機，但也有機會。」小島接著拆解數位角色製作流程「首先是掃描演員要花大約九個月，然後進行表演捕捉、臉部捕捉、配音。這不只是臉，而是聲音、動作、皺紋、膚質，光靠手工已經做不到。」他指出 AI 正逐漸用於布料模擬與肌肉追蹤等技術，「但我們仍然需要演員，否則角色無法成立。」

小島最後以汽車比喻科技，「AI 就像汽車剛發明時，人們一開始害怕但現在每個人都會開車。創作者不該害怕 AI，而應該用它讓創作更有效率、更具創意。」

關鍵字：小島秀夫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【奈米散步】出門就下雨 提議回家狗勾滿臉錯愕

推薦閱讀

《柯南 犯澤先生》主題Cafe台北登場！黑影犯人走入危險米花鎮

LCP賽季決賽將於「越南峴港市」舉辦　力拼三張世界賽門票

AI用於遊戲布料模擬與肌肉追蹤...小島秀夫：創作者不該害怕科技

上路多次單殺！中信CFO擊敗越南TSW　本季王者實力7-0一場不輸

法國《七龍珠》傳奇配音員逝世　「悟空」悲痛證實：你是真正的賽亞人

《瑪利歐賽車世界》2017就啟動計畫　製作人談宏大世界開發過程

賣破3000萬套《艾爾登法環》將推出真人版電影...名導演出任編劇

Uzi入選名人堂掀熱議...傳奇Faker祝賀「他值得這份榮譽」

《進擊的巨人》音樂會登小巨蛋　神作曲家澤野弘之監製震撼心臟

《闇影詩章：凌越世界》超進化揭新亮點　製作人：展望後續20年

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《瑪利歐賽車世界》2017就啟動計畫

法國《七龍珠》傳奇配音員逝世

霸權《Re0》第四季明年播

《寶可夢朱／紫》公開Switch 2畫面

快訊／台獨立遊戲被狂轟再發聲明

《柯南 犯澤先生》主題Cafe台北登場

上路多次單殺！中信CFO擊敗越南TSW

台灣八點檔現「露比醬」迷因

小島秀夫：創作者不該害怕AI

LCP賽季決賽將於「越南峴港市」舉辦

最新新聞

《柯南 犯澤先生》主題Cafe台北登場

LCP賽季決賽將於「越南峴港市」舉辦

小島秀夫：創作者不該害怕AI

上路多次單殺！中信CFO擊敗越南TSW

法國《七龍珠》傳奇配音員逝世

《瑪利歐賽車世界》2017就啟動計畫

《艾爾登法環》將推出真人版電影

Uzi入選名人堂、Faker獻祝福

《進擊的巨人》音樂會登小巨蛋

《闇影詩章：凌越世界》超進化揭全新亮點

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366