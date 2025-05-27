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《戰地風雲6》恐取消武器限制　惹玩家眾怒：別做奇怪平衡

記者黃冠瑋／綜合報導

Electronic Arts（EA）旗下《戰地風雲》系列，於去年4月宣布不再更新《戰地風雲2042》，官方就透露會全力開發新項目。而先前最新作《戰地風雲6》（暫定）試玩畫面也意外爆光，然而正當玩家以為遊戲平衡不錯時，官方卻在近日宣布將取消兵種武器限制，因而引起大批玩家反彈，認為不該做奇怪平衡。

▼《戰地風雲6》取消兵種武器限制。（圖／翻攝自twitter／@BattlefieldComm）

▲▼《戰地風雲6》取消兵種武器限制。（圖／翻攝自twitter／@BattlefieldComm）

根據《戰地風雲６》官方公告顯示，玩家職業將能隨意自由使用全部武器，而每個職業都會有其標誌型武器，如偵查兵使用狙擊槍時，能有更長的偋住呼吸時間優勢，但任何兵種都能使用狙擊槍，對此官方表示，想讓玩家透過自己的選擇與需求，立即更換適合的戰場應對。

然而卻是因為這舉動引起玩家不滿，玩過《戰地風雲》系列的人就會知道遊戲兵種選擇不但影響角色的專屬武器，更決定被動特性與預設配件組合，因此兵種武器限制的設計會迫使玩家做出妥協，也讓選擇上變得更具有意義。對此就有玩家提出官方這改動只是想打破先前測試的平衡，認為這舉動根本沒任何意義，並舉出《戰地風雲4》的職業裝備綁定結果是最好的狀態，沒有必要做出這種自由化改動。

但就目前而言遊戲還處於測試階段，任何改動調整都有可能，並且有了先前《戰地風雲2042》的先例，因此官方也不會想再重蹈覆轍，或許會聽取玩家意見取消這次改動。

關鍵字：戰地風雲、槍戰、EA

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