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Uzi入選名人堂掀熱議...傳奇Faker祝賀「他值得這份榮譽」

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》本周公布 LPL 退役射手 Uzi 成為第二位進入名人堂的選手，該消息釋出後引起正反兩派熱議，部分網友認為 Uzi 並未得過世界冠軍，但也有人認為名人堂非冠軍堂 Uzi 確實對 LPL 有許多貢獻。而電競傳奇 Faker 日前接受訪問時也提到，「Uzi 值得這份榮譽。」

▼Faker 談到 Uzi 入選名人堂。（圖／翻攝自lolesports）▲▼Faker。（圖／翻攝自lolesports）

自 2013 出道以來，Faker 與 Uzi 在國際舞台上有過許多次的交手，S3 世界大賽決賽，剛開始綻放光芒的 Faker 當時便擊敗 Uzi 奪得冠軍，S7 世界大賽四強 SKT 與 RNG 更上演五場史詩決戰，Faker 經典「五場加里歐」成為高牆擋住了 Uzi 以及 RNG。作為熟悉的對手，Faker 日前接受媒體訪問時談到 Uzi 入選名人堂一事，「Uzi 曾是非常出色射手，在中國有著相當高的地位，也展現許多精彩表現，這樣的榮譽他絕對值得。」

Uzi 於本人發文當中也曾說到，「這些年來我努力提升和改變，沒能捧起世界賽冠軍獎盃，一直都是我很大的遺憾，即使到了現在想起來還是會難過，但我知道不論多麼痛苦，都不能讓自己一直在失敗的陰影中，未來只會因為當下所做的事情而改變，我還是要走上新的戰場。」

關鍵字：英雄聯盟

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