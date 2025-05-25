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賣破3000萬套《艾爾登法環》將推出真人版電影...名導演出任編劇

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂與A24宣布，全球累積銷量突破3,000萬套的動作RPG《艾爾登法環》即將推出真人版電影的改編計畫，並由Alex Garland擔任導演。

▲▼艾爾登。（圖／萬代提供）

由萬代南夢宮娛樂與FromSoftware共同開發的《艾爾登法環》是一款由奇幻小說《冰與火之歌》系列作者George R. R. Martin及FromSoftware的宮崎英高共同打造世界觀的動作RPG。為了讓《艾爾登法環》中的壯闊世界及刺激動作等各種魅力於電影中忠實呈現，本次計畫將由電影製作人Alex Garland（《機械姬》、《帝國浩劫：美國內戰》、《戰役》）擔任編劇及導演，並由Peter Rice、來自DNA的Andrew Macdonald與Allon Reich，以及George R. R. Martin與Vince Gerardis進行製作。

《艾爾登法環 黑夜君臨》簡介

預計於2025年5月30日在全球同步發售的《艾爾登法環 黑夜君臨》為《艾爾登法環》的衍生作品，為一款需要與其他玩家一同在極端情境下合作挑戰的動作遊戲。延用部分來自《艾爾登法環》的敵人及武器，在以截然不同的遊戲設計重新建構的本作中，玩家將可以操作個性各不相同的角色，挑戰全新威脅，感受截然不同的遊戲體驗。 

關鍵字：艾爾登法環

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