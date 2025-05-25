霸權《Re:從零開始的異世界生活》第四季明年播　邁賢者塔神篇章

記者楊智仁／綜合報導

《Re:從零開始的異世界生活》第三季「反擊篇」今年 2 月播出堪稱該季霸權備受矚目，動畫也沒有讓大家失望，高水準戰鬥場面、緊湊劇情、人物塑造都相當成功，第 8 話播畢後，官方也馬上宣布第四季製作確定消息。日前，《Re:0》進一步確認第四季將於 2026 年播出。

▼《Re:從零開始的異世界生活》第四季明年播。（圖／翻攝自@ Rezero_official推特）

《Re:從零開始的異世界生活》第三季「反擊篇」為大家帶來滿滿高水準戰鬥場面，主角團們分頭對抗大罪司教，不論是昴與愛蜜莉雅挑戰強欲、彷彿命運的捉弄般「劍鬼戀歌」以及劍聖宿命、聯手歌姬出擊憤怒的普莉希拉、充滿謎團的暴食司教，配上最後 PTSD 的結尾，《Re:0》在今年冬番可以說是人氣最高的作品。

《Re:從零開始的異世界生活》第三季「反擊篇」播畢後官方宣布第四季製作確定，飛揚的黃沙中昴與愛蜜莉雅一行人即將前往神秘的賢者之塔，該篇章也被認為是小說最精彩章節之一，打鬥融合文戲邁入下一個高潮，世界的秘密以及角色之間互動將有大幅進展，目前第四季確定會在 2026 年放送，從最新主視覺能看到會在「賢者之塔」登場的重要角色夏烏拉，網友們也紛紛嗨喊「不用等 4 年了 ( Re0 前三季分別是 2016、2020、2024 放送 )」、「雷姆要回來了嗎」、「愛蜜莉雅超可愛！」