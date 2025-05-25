ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

霸權《Re:從零開始的異世界生活》第四季明年播　邁賢者塔神篇章

記者楊智仁／綜合報導

《Re:從零開始的異世界生活》第三季「反擊篇」今年 2 月播出堪稱該季霸權備受矚目，動畫也沒有讓大家失望，高水準戰鬥場面、緊湊劇情、人物塑造都相當成功，第 8 話播畢後，官方也馬上宣布第四季製作確定消息。日前，《Re:0》進一步確認第四季將於 2026 年播出。

▼《Re:從零開始的異世界生活》第四季明年播。（圖／翻攝自@ Rezero_official推特） ▲▼Re0。（圖／翻攝自推特）

《Re:從零開始的異世界生活》第三季「反擊篇」為大家帶來滿滿高水準戰鬥場面，主角團們分頭對抗大罪司教，不論是昴與愛蜜莉雅挑戰強欲、彷彿命運的捉弄般「劍鬼戀歌」以及劍聖宿命、聯手歌姬出擊憤怒的普莉希拉、充滿謎團的暴食司教，配上最後 PTSD 的結尾，《Re:0》在今年冬番可以說是人氣最高的作品。

《Re:從零開始的異世界生活》第三季「反擊篇」播畢後官方宣布第四季製作確定，飛揚的黃沙中昴與愛蜜莉雅一行人即將前往神秘的賢者之塔，該篇章也被認為是小說最精彩章節之一，打鬥融合文戲邁入下一個高潮，世界的秘密以及角色之間互動將有大幅進展，目前第四季確定會在 2026 年放送，從最新主視覺能看到會在「賢者之塔」登場的重要角色夏烏拉，網友們也紛紛嗨喊「不用等 4 年了 ( Re0 前三季分別是 2016、2020、2024 放送 )」、「雷姆要回來了嗎」、「愛蜜莉雅超可愛！」

關鍵字：Re:從零開始的異世界生活

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【氣噗噗】1歲嬰被阿嬤罵沒大沒小　他奶音罵「噠噠噠噠」

推薦閱讀

《進擊的巨人》音樂會登小巨蛋　神作曲家澤野弘之監製震撼心臟

《闇影詩章：凌越世界》超進化揭新亮點　製作人：展望後續20年

疫情啟發小島秀夫談後世規劃　已將「點子裝滿USB」作為遺囑

霸權《Re:從零開始的異世界生活》第四季明年播　邁賢者塔神篇章

《房產達人2》追加「Co-op DLC」　用92種物件成為裝修大師

《毀滅戰士 黑暗時代》發現奇怪槍械　玩家猜測類似「鏈砲」武器

《GTA6》粉絲飢渴難耐自製地圖　整合超過100個預告景點

《劍星》續作消息曝光　開發商公布日程接在《妮姬》更新後

《柏德之門3》模型因太醜遭退貨　網笑翻：畢卡索作畫

台灣獨立遊戲喊冤轉頭告開發商　雙方激戰網友吃瓜：比劇情更讚

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

霸權《Re0》第四季明年播

《魔物獵人荒野》遊玩人數急速下滑

《寶可夢朱／紫》公開Switch 2畫面

《柏德之門3》模型因太醜遭退貨

疫情啟發小島秀夫談後世規劃

快訊／台獨立遊戲被狂轟再發聲明

《幻獸帕魯》 X《泰拉瑞亞》推出

「寶可夢中心福岡」翻新登場

《闇影詩章：凌越世界》超進化揭全新亮點

五條悟聲優再抽Switch 2

最新新聞

《進擊的巨人》音樂會登小巨蛋

《闇影詩章：凌越世界》超進化揭全新亮點

疫情啟發小島秀夫談後世規劃

霸權《Re0》第四季明年播

《房產達人2》追加Co-op DLC

《毀滅戰士黑暗時代》發現奇怪槍械

《GTA6》粉絲飢渴難耐自製地圖

《劍星》續作消息曝光！

《柏德之門3》模型因太醜遭退貨

台灣獨立遊戲喊冤轉頭告開發商

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366