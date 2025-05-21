Coser朗基努斯之槍寄錯跑別人家　武器交換終相認網讚：你的名字

記者楊智仁／綜合報導

動漫相關活動時，我們時常能看到許多厲害的 Coser，不僅身形、服裝與角色相似，就連手上的武器配件也都維妙維肖。不過先前就有一位 Coser 本來要扮裝成《新世紀福音戰士》的明日香，結果訂購的武器「朗基努斯之槍」竟然送錯了，正當她難過之時，沒想到卻意外開啟了一段全新的緣分。

▼Coser訂購武器「朗基努斯之槍」送錯了。（圖／翻攝自@neko_tan2828推特）

推特上名為「まぁさん」的 Coser 正為了化身為明日香努力減重，她還開心地表示「成功瘦10公斤，終於穿得下駕駛服了」，在衣服準備就緒之後，接著就是等武器「朗基努斯之槍」到來，當包裹抵達時 まぁさん 興高采烈地打開包裝，結果竟是自己完全沒看過的武器，她只好難過在推特上發文「這是另一個世界線的 EVA 嗎。」

まぁさん 所收到的武器是《崩壞：星穹鐵道》的那刻夏，既然武器送錯了，代表著或許有人也拿到朗基努斯之槍，果然沒過多久，名為「一ノ瀬☆彡」Coser 就在下方回覆「抱歉我的那刻夏給妳添麻煩了」，隨後兩人當天就約見面，交換武器並一同合照，因為這次武器送錯事件，反而多了一位相同興趣的好友，該貼文目前也吸引超過 1900 萬人觀看，網友也紛紛笑喊，「這是《你的名字》嗎」、「兩個武器交換了身體」、「武器の前前前世」。