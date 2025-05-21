ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Coser朗基努斯之槍寄錯跑別人家　武器交換終相認網讚：你的名字

記者楊智仁／綜合報導

動漫相關活動時，我們時常能看到許多厲害的 Coser，不僅身形、服裝與角色相似，就連手上的武器配件也都維妙維肖。不過先前就有一位 Coser 本來要扮裝成《新世紀福音戰士》的明日香，結果訂購的武器「朗基努斯之槍」竟然送錯了，正當她難過之時，沒想到卻意外開啟了一段全新的緣分。

▼Coser訂購武器「朗基努斯之槍」送錯了。（圖／翻攝自@neko_tan2828推特）▲▼Coser 。（圖／翻攝自推特）

推特上名為「まぁさん」的 Coser 正為了化身為明日香努力減重，她還開心地表示「成功瘦10公斤，終於穿得下駕駛服了」，在衣服準備就緒之後，接著就是等武器「朗基努斯之槍」到來，當包裹抵達時 まぁさん 興高采烈地打開包裝，結果竟是自己完全沒看過的武器，她只好難過在推特上發文「這是另一個世界線的 EVA 嗎。」

まぁさん 所收到的武器是《崩壞：星穹鐵道》的那刻夏，既然武器送錯了，代表著或許有人也拿到朗基努斯之槍，果然沒過多久，名為「一ノ瀬☆彡」Coser 就在下方回覆「抱歉我的那刻夏給妳添麻煩了」，隨後兩人當天就約見面，交換武器並一同合照，因為這次武器送錯事件，反而多了一位相同興趣的好友，該貼文目前也吸引超過 1900 萬人觀看，網友也紛紛笑喊，「這是《你的名字》嗎」、「兩個武器交換了身體」、「武器の前前前世」。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

推薦閱讀

Take-Two執行長認為這20年遊戲定價下降：考慮通膨、娛樂價值

Coser朗基努斯之槍寄錯跑別人家　武器交換終相認網讚：你的名字

《魔物獵人荒野》遊玩人數急速下滑　只因玩家抱怨「更新太慢」

訴訟出現轉機？外媒曝《幻獸帕魯》一功能早於任天堂專利申請時間

誰抽到就絕交...五條悟聲優再抽Switch 2　結果太爆笑吸千萬觀看

Garena Game Jam吸80組參賽者拚創意　首獎「惡搞職場」全員激讚

Gura頭號粉絲Senzawa追新VT「鯊魚子Saba」　網嗨：難道又回來了

Uzi入選名人堂掀正反討論　本人發聲：未奪世界冠軍是很大的遺憾

思夢樂推《七龍珠》龜仙流道服甚平　經典套裝引爆回憶殺

《巫師3：狂獵》迎來10週年紀念　官方慶祝下殺1折優惠

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

五條悟聲優再抽Switch 2

台獨立遊戲「一天兩次大炎上」

即／《百劍討妖傳綺譚》團隊致歉

Gura頭號粉絲追新VT鯊魚子Saba

「TRIBE NINE：戰極死遊」宣布收攤

Uzi入選名人堂掀正反討論...本人吐心聲

《魔物獵人荒野》遊玩人數急速下滑

Coser朗基努斯之槍寄錯跑別人家

《寶可夢朱／紫》公開Switch 2畫面

Switch 2新增一功能減緩電池老化

最新新聞

Take-Two執行長認為這20年遊戲定價下降

Coser朗基努斯之槍寄錯跑別人家

《魔物獵人荒野》遊玩人數急速下滑

《幻獸帕魯》一功能早於任天堂專利申請時間

五條悟聲優再抽Switch 2

Garena Game Jam吸80組拚創意

Gura頭號粉絲追新VT鯊魚子Saba

Uzi入選名人堂掀正反討論...本人吐心聲

思夢樂推《七龍珠》龜仙流道服甚平

《巫師3：狂獵》迎來10週年紀念

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366