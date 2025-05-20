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快訊／《英雄聯盟》第二屆名人堂公佈　LPL傳奇射手Uzi獲選

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》從去年推出的「名人堂」（傳奇殿堂）計畫，首屆毫無質疑的由電競之神Faker獲選，但針對第二屆人選，各方都有猜測，但 20日官方正式公佈，將由LPL傳奇射手Uzi（簡自豪）獲選，詳細內容將在6月份正式公佈。

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一如外界預測，都認為Riot將會把第二屆傳奇殿堂的名額給到LPL賽區選手，而呼聲最高的就是被稱作傳奇射手的Uzi（簡自豪）。尤其Uzi在2018年左右的時段，幾乎宰制整個賽區，以實力面來說自然毫無疑問，但就如同現今的Chovy一樣，Uzi至今沒有拿到任何一個世界賽冠軍證明過自己的身價，且在退役後各種「直播綜藝開噴」也讓不少粉絲質疑跟Faker的高度有落差，都紛紛認為「我先觀望，但唯一只有Faker是神」。

此外，成為名人堂第二位成員代表著Uzi作為一名選手，對《英雄聯盟》的貢獻已超越賽場，成為傳奇。他在全球評審團中獲得壓倒性票數，進一步鞏固了他作為最具影響力電競人物之一的地位。從天才少年到傳奇偶像的蛻變之路，不斷激勵著後來者與廣大粉絲。

在峽谷中，Uzi的名人堂主題慶祝活動將從台灣時間6月12日開始，玩家們將在活動通行證的迴歸中，深入了解他的職業生涯，並獲得與「狂小狗」共同創作的專屬主題個性化內容。更多詳情會在後續公布。6月6日，Uzi將在中國上海舉行的名人堂入選典禮上，正式加入名人堂。

關鍵字：英雄聯盟

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