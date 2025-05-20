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選手發布原子彈影像...美國HONDA終止Team Liquid贊助合約

記者楊智仁／綜合報導

全球知名電競戰隊「Team Liquid」的巴西籍男性選手，因在社群媒體上發布原子彈投下場景的 GIF 而引發爭議，日前與該隊簽有贊助合約的本田技研工業美國子公司「American Honda Motor」在官方網站上宣布，已決定終止與 Team Liquid 的贊助合作。

▼Honda宣布與TL結束贊助合作。（圖／翻攝自@DiasLucasR6推特）▲▼TL。（圖／翻攝自推特）

事件起因於 23 歲選手 Lucas Dia 在敗給日本職業電競隊伍後，社群上傳一段原子彈的 GIF，儘管 Dias 之後刪除該貼文隨後聲稱，只是想表達「日本隊爆發出強大實力」，並在推特上發表道歉文表示「並無冒犯之意，但理解到該貼文的內容與表達不當」。即便如此批評聲浪不斷，網友認為「這不是一句不知道就能解釋的」更要求本田停止贊助與其劃清界線。

本田技研的公關部門在 5 月 16 日受訪時表示，已向 Team Liquid 與 Dias 選手強烈抗議並收到其道歉聲明，當時仍表示傾向繼續贊助。到了 5 月 19 日美國本田於官網發表聲明，宣布正式終止贊助合約。聲明中指出「我們確認 Team Liquid 成員在社群平台發布不當訊息，並對此嚴正抗議，該選手已刪除貼文並發表道歉，團隊亦提出防止再犯的對策。然而審慎評估後，我們認為該行為與本田企業價值觀『尊重人性』相違背，故決定解除贊助合約。」

至於是否受到網路輿論影響，Honda 公關部 19 日回應媒體說，「我們確實注意到網路聲音，但在收到道歉聲明時尚未做出決定，經內部再次審慎討論後，作出了此次解除贊助的決定。Team Liquid 方面亦已表示理解。」

關鍵字：Team Liquid

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