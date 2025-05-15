Switch 2新增一功能減緩電池老化　近年手機、筆電都開始採用

記者楊智仁／綜合報導

任天堂 Switch 2 將新增一項軟體功能，以幫助延長主機整體使用壽命內的電池壽命。所有電子裝置內的電池在使用期間都會逐漸劣化，而其中一個方法能延緩這個過程，就是避免每天將設備充飽電。

▼Switch 2「停止充電於約 90%」 。（圖／記者蘇晟彥攝）

這項新功能名稱直截了當叫做「停止充電於約 90%」，可在「系統設定」中找到，啟用後當電量接近充滿時，充電速度會變慢，並且只有當電量下降時才會再次開始充電。這項功能近年來已出現在智慧型手機、筆電與其他裝置上，現代的 iPhone 上 Apple 提供一項稱為「充電限制」的選用功能，可將電量限制在 80%，以減緩電池老化速度。

當用戶有需求時，也可以選擇關閉 Switch 2 的這項功能，例如外出旅行時希望獲得額外 10% 的電量。許多人會將 Switch 2 當作家用主機長時間放在充電底座上遊玩，也就代表電池會長期處於充電狀態。如果你也是這樣使用主機的話，啟用這項功能會是明智之舉。

任天堂並未提供啟用此功能後，電池壽命可延長多少的預估數字，不過電池續航力對 Switch 2 確實是一大挑戰，任天堂表示新主機預估使用時間約為 2 到 6.5 小時。初代 Switch 續航力與此相近，但後期推出的機型則提升至最多約 9 小時。