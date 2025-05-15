業內人士稱《GTA 6》延期「絕對必要」　否則酷炫內容將被刪除

記者楊智仁／綜合報導

一位知情的 Rockstar 與遊戲業內人士近日針對《俠盜獵車手6》（ GTA6 ）延後至 2026 年發售一事表示，此舉「絕對有其必要」，對遊戲成功至關重要。這款龐大的動作冒險遊戲原先預計 2025 年底推出，遊戲社群一直屏息等待確切的發售日期及第二支預告片的到來，幸好最新釋出的預告片在視覺上令人驚豔，多少緩和延期消息所帶來的衝擊。

▼業內人士稱《GTA 6》延期絕對必要。（圖／翻攝自Rockstar）

《GTA6》距離前作《GTA5》已超過十年，這次的故事將聚焦於犯罪搭檔傑森（Jason）與露西亞（Lucia），背景設定在虛構的美國州份「雷奧尼達州」（Leonida）。為了說明本作規模之大，一位前 Rockstar 美術人員曾透露，本作開發歷時極長，知名帳號 GameRoll 於推特上轉述該名業內人士的觀點，並表示《GTA6》延至 2026 年推出是「絕對必要的」。他指出，若遊戲堅持在原訂的 2025 年發售，品質恐怕會「大打折扣」，他更透露 Rockstar 當時為了趕上時程，已開始刪減大量「很酷的內容」，延期對開發團隊而言其實是一種解脫。

Rockstar 在 2025 年 5 月初正式宣布延期，將遊戲推出時間延後至 2026 年 5 月 26 日，雖然玩家們原本仍期待能趕在 2025 年底推出，但大多數粉絲對延期表示支持。不過，仍有部分人擔心《GTA6》會在明年夏季再次延後，此外，玩家也希望開發中被刪減的那些內容，最終能保留在正式版中。