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日人氣聲優穿過「廢棄服裝」遭盜賣　喊破155萬官方將採法律行動

記者楊智仁／綜合報導

知名聲優小倉唯的官方網站於 5 月 13 日發布公告，表示原本交由營運團隊委託廢棄處理的物品，遭到第三方非法轉賣於拍賣網站等平台。目前官方已對此發出警告，並透過律師啟動法律程序。

▼人氣聲優小倉唯聲優。（圖／翻攝自@OY_A_Official推特）▲▼聲優。（圖／翻攝自推特、網路）

小倉唯曾出演多部知名作品，包括《HUG! 光之美少女》輝木譽、《哥布林殺手》女神官、《搖曳莊的幽奈小姐》伏黑夜夜，以及《賽馬娘Pretty Derby》曼城茶座等角色。沒想到近日委託廠商處理的廢棄衣物，竟被 PO 到拍賣網站競標，金額甚至喊到 155.5 萬日圓（約 32 萬元新台幣），官方緊急發表聲明，「這些物品是以廢棄為前提交付處理的，從未有任何轉讓或販售的許可，目前我們正嚴肅看待此事，並透過律師啟動法律程序，同時也已與警方合作，視情況進行刑事層面的應對。」

▲▼聲優。（圖／翻攝自推特、網路）

此外也強調，「有關本事件在社群平台上的不負責任發文或基於臆測的擴散行為，不僅將對後續處理造成負面影響，也可能構成毀謗、隱私侵害等嚴重的權利侵害。為避免類似事件再次發生，我們將重新檢討內部管理制度，並與相關單位密切合作，不讓類似事件再度發生。」

關鍵字：聲優

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