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《上古卷軸IV》重製版出現「幽靈馬」　玩家困惑：哪來的

記者黃冠瑋／綜合報導

《上古卷軸IV：遺忘之都》重製版於4月22日突襲上市後就立即獲得熱銷好評，對此許多玩家對於這次畫質升級都讚不絕口。不過日前就有一名海外玩家遊玩過程中驚喜發現一匹「幽靈馬」，但卻沒有名字於是向各大網友發起詢問，對此玩家們也感到困惑表示，「幽靈馬哪來的」，並紛紛猜測可能是遊戲Bug。

▼《上古卷軸IV：遺忘之都》重製版出現幽靈馬。（圖／翻攝自reddit／TaricIsNotASupport）

▲▼《上古卷軸IV：遺忘之都》重製版出現幽靈馬。（圖／翻攝自reddit／TaricIsNotASupport）

根據外媒報導，《上古卷軸IV：遺忘之都》中充滿令人毛骨悚然的東西像是骷髏、殭屍，對於玩家而言可說是見怪不怪。然而日前就有一名海外玩家TaricIsNotASupport在遊玩過程中，意外發現一匹綠色半透明的馬兒出現在山巔之上並且還可以騎乘，對此他表示，「一開始我只是在製作遊戲咒語，不過就在我離開時，在不遠處看到一個奇怪的東西，於是我跑去查看，令我驚訝的是，居然是一匹幽靈馬而且竟然沒顯示名字」。

此外他還補充說道，玩過《上古卷軸 IV：遺忘之都》原版數千小時，並且目前也在重製版上投入超過一百個小時，但這是他第一次見到這匹馬，於是他在遊戲討論區向各大玩家發起詢問這匹馬從何而來，然而玩家們也感到困惑幽靈馬從何而來，因此展開了一場幽靈馬尋找活動，後續就有玩家透過非官方的遊戲網站搜尋原版中是否有任何關於幽靈坐騎的消息，但到目前為止都沒有關於幽靈馬的消息。

對此就有一些網友認為這匹幽靈馬是官方Bug，可能是由於製作咒語時出了大問題而導致的，畢竟Bethesda遊戲時常會出現Bug而因此聞名，或許這匹幽靈馬也是 Bug 之一。

Uhhhh, guys, is this new?
byu/TaricIsNotASupport inoblivion

關鍵字：上古卷軸Bethesda

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