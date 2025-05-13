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《賽馬娘》首場海外聲優見面會！小栗帽、小北四角色降臨台北

記者楊智仁／綜合報導

由日本 Cygames 開發超人氣作品《賽馬娘Pretty Derby》首場海外聲優見面會將於「2025漫畫博覽會」登場，2022年繁體中文版手機遊戲上線後，憑藉作品橫跨遊戲、動畫、音樂等大型多媒體影響力，快速累積大批「訓練員」進入賽馬娘世界，而今年「2025漫畫博覽會」首次與《賽馬娘Pretty Derby》合作，邀請四位角色聲優高柳知葉（飾 小栗帽）、髙橋ミナミ（飾 神鷹）、矢野妃菜喜（飾 北部玄駒）以及福嶋晴菜（飾 緞通烈焰）來台與訓練員相見。

▲▼賽馬娘。（圖／廠商提供）

《賽馬娘Pretty Derby》系列作品於2016年首次問世，2018年推出動畫後火速在網上引爆話題，其最大的特色是作品中所有「賽馬娘」都是基於真實世界存在的「賽馬」為原型創作而成。除了角色遵照原型命名外，外觀、性格設定等也加入實際的細節。不僅吸引了對二次元、聲優有興趣的粉絲，普通賽馬迷也能夠輕易理解作品世界觀，系列手機遊戲在2022年推出繁體中文版後廣受好評，今年四月更於串流平台上線最新動畫《賽馬娘 灰髮灰姑娘》。

本次受邀來台的四位聲優分別是飾演灰髮怪物「小栗帽」高柳知葉；稱自己為世界最強的熱血賽馬娘「神鷹」聲優髙橋ミナミ；熱愛祭典、重情義的「北部玄駒」聲優矢野妃菜喜，以及在去年劇場版動畫《賽馬娘Pretty Derby：新時代之門》登場並有著高人氣的「緞通烈焰」聲優福嶋晴菜。四位也是首次以《賽馬娘Pretty Derby》角色身分來台，會為各位訓練員帶來什麼樣的演出令人期待。

「2025漫畫博覽會」將在2025年7月24日至7月28日於台北世貿一館盛大展出，《賽馬娘Pretty Derby》聲優高柳知葉（飾 小栗帽）、髙橋ミナミ（飾 神鷹）、矢野妃菜喜（飾 北部玄駒）以及福嶋晴菜（飾 緞通烈焰）登場的「ATC Special Stage 賽馬娘Pretty Derby 聲優見面會」將在7月24日中午12:30於大會A舞台舉辦，更多詳細售票情形請見ATC Taiwan官方臉書專頁

▲▼賽馬娘。（圖／廠商提供）

關鍵字：賽馬娘

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