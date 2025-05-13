與安妮亞搭VR雲霄飛車！《間諜家家酒》X 環球影城暑假開跑

記者楊智仁／綜合報導

日本環球影城先前宣布，將自 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 1 月 4 日期間限定推出多項與動畫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》合作的園區活動，包括該系列首個 VR 雲霄飛車《SPY×FAMILY XR乘車～超速行動～》、故事型遊樂設施《故事乘車～課外教學礦車體驗～》，以及園區巡迴型解謎活動《大家一起跟爸爸媽媽挑戰吧！SPY×FAMILY USJ園區拉力賽》。

▼《SPY×FAMILY 間諜家家酒》合作的園區活動。（圖／翻攝自USJ）

此活動為紀念「Universal Cool Japan」十周年所舉辦的年度主題活動《Universal Cool Japan 2025》的一部分，首先是《SPY×FAMILY XR乘車～超速行動～》與佛傑一家一同奔馳於「超現實」諜報世界的 XR 虛擬實境雲霄飛車。玩家將以 WISE 新進特務身份，接獲一項新任務：潛入伊甸學園與「黃昏」共同取得保管中的極密資料，然而，途中遇到亂入的「安妮亞」導致任務陷入大混亂，最後將搭乘由法蘭奇打造的「USJ號」，與佛傑一家合力守護資料。

緊接著是《SPY×FAMILY 故事乘車～課外教學礦車體驗～》這是一款可深入劇情、與伊甸學園的同伴們一同盡情玩樂的故事型乘車設施。遊客將與安妮亞、貝琪、達米安等人，一起乘坐高速奔馳於山中蜿蜒小路的礦車。起伏不定的山路帶來刺激的乘車體驗，衝過最後一個急彎後，前方則是一座漆黑的神祕洞窟等著探索…。