新教宗竟是遊戲玩家！良十四世哥爆料他私下愛玩字謎《Wordle》

記者黃冠瑋／綜合報導

前任教宗方濟各因健康問題離世享年88歲，原本外界預期新任教宗選舉要耗時多日，沒想到僅花兩日就選出史上首位來自美國的新任教宗Robert Francis Prevost，名號良十四世，據傳他非常平易近人並且他私下還是遊戲玩家很喜歡玩字謎遊戲，包括被《紐約時報》收購的《Wordle》以及《Words With Friends》。

▼新任教宗私下還是遊戲玩家很喜歡玩字謎遊戲。（圖／達志影像／美聯社）

根據外媒報導，梵諦岡樞機主教團9日宣布羅馬天主教第265任教宗為Robert Francis Prevost，名號良十四世並且還是史上首位來自美國的新任教宗。對於外界而言也非常好奇新任教宗究竟是怎麼樣的一個人，而日前良十四世哥哥John Prevost接受外媒採訪，談到對於弟弟被選上新任教宗感到非常驚訝，並且還分享了良十四世私底下的生活。

對此John表示，弟弟為了新任教宗選舉還特地去觀看了由愛德華．伯傑執導榮獲奧斯卡獎的教皇電影《秘密會議》，並且還意外曝光他平常會為了放鬆、轉移現實注意力而私下有玩遊戲的習慣，但並不是玩《GTA》、《毀滅戰士》這樣的熱門大作。而是非常喜歡玩各種字謎遊戲，像是先前被《紐約時報》以數百萬美元收購的《Wordle》，以及另一款字謎遊戲《Words With Friends》。對於外界而言新任教宗的平易近人想必可以接納更多不同的各方意見。

另外值得一提的是，前任教宗方濟各在2016年以如何「利用影響力幫助促進網路上的寬容、同情和理解」接見名人訪談就收到YouTuber所送的一款獨立遊戲《Undertale》，期望教宗如同遊戲一樣接受各界的聲音。