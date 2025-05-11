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台灣八點檔現爆紅迷因　大媽嗨喊「露比醬」網笑翻：不能只有我看到

記者楊智仁／綜合報導

「露比醬～嗨～」相信各位近期在社群或短影片中一定很常聽到這個旋律，洗腦節奏、簡單句子搭上可愛語氣，讓人不知不覺就聽完整個片段，只不過沒想到，這陣「露比醬」旋風甚至在台灣八點檔上演。

▼台灣八點檔再現迷因 。（圖／翻攝自民視、Love Live!YT） ▲▼再現迷因 。（圖／翻攝自YT）

「露比醬」來自《Love Live!學園偶像計畫》系列限定組合「AiScReam」由「Aqours」黑澤露比（聲優：降幡愛）、「虹咲學園學園偶像同好會」上原步夢（聲優：大西亞玖璃）與「Liella!」若菜四季（聲優：大熊和奏）組成團體。AiScReam 於 2025 年 1 月透過單曲〈愛♡スクリ～ム！〉出道，2 月橫濱亞洲巡演現場時 3 位聲優分別以自身充滿魅力的高音、中音和低音，呼喊每個角色名字後，詢問「你喜歡什麼呢？」甜美嗓音與角色魅力立刻讓現場觀眾陷入瘋狂。

這段現場演出影片在官方於 TikTok 上傳表演片段席捲社群平台，不僅飆破 2000 萬觀看也吸引人氣韓團如 NMIXX、IVE、PLAVE 模仿，AI 迷音更是滿天飛。時常採用網路熱門題材的台灣本土電視劇馬上跟進這股風潮，先前《好運來》便在網路上釋出「大媽版露比醬」，只見演員突然跳出大喊，「嗨！瑞達醬，吃飯逛街睡睡，你要選哪一個」、「嗨！瑞達醬，早到遲到快樂到，你要選哪一個」。

八點檔也跟上迷因梗讓網友笑喊，「八點檔終於瘋成我不認識的樣子了」、「黃仁勳：這次不是我了」、「不能只有我看到」、「好...好佩服演員」、「編劇到底嗑了什麼！」

關鍵字：露比醬

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