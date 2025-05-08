《世紀帝國2》三國DLC上線！新增五文明、評價「褒貶不一」

記者楊智仁／綜合報導

《世紀帝國II：決定版》是 Forgotten Empires 開發即時戰略遊戲，由 Xbox 遊戲工作室發行，為《世紀帝國II：帝王世紀》重製版 2019 年上市，至今仍有相當高的人氣。備受矚目的全新 DLC「三國演義」已經在 5 月 7 日正式發售，目前 Steam 上獲得「褒貶不一」的評價。

▼世紀帝國 DLC「三國演義」。（圖／翻攝自Steam）

這次 DLC 加入 5 個全新文明分別為「蜀國、魏國、吳國、女真人、契丹人」，除了各國特殊單位加入之外，全新戰役從三個王國及其開國君主角度投入故事，這些戰役中冒險時，玩家可以重溫傳奇事件，如桃園三結義、官渡之戰和赤壁之戰；遭遇傳奇人物，如臭名昭著的呂布、足智多謀的諸葛亮和備受尊祟的關羽；釋放致命的英雄技能，如青龍偃月斬、超凡箭術和爆炸弩箭等等，城堡生產單位裡還可以生產英雄單位，魏、蜀、吳的曹操、劉備、孫堅。

「三國 DLC」發布後目前在 Steam 獲得「褒貶不一」評價，好評率約為 55%，有玩家反應「女真契丹沒有能親自操作的戰役」、「魏蜀吳之間的差異沒有大到被當成不同的文明」、「三國文明可導入正常天梯積分，擔憂平衡性」、「三國與中世紀年代差太多感覺很突兀」，但也有玩家認為導入廣為人知的三國題材很有趣，很適合新手遊玩。