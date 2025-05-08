ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《世紀帝國2》三國DLC上線！新增五文明、評價「褒貶不一」

記者楊智仁／綜合報導

《世紀帝國II：決定版》是 Forgotten Empires 開發即時戰略遊戲，由 Xbox 遊戲工作室發行，為《世紀帝國II：帝王世紀》重製版 2019 年上市，至今仍有相當高的人氣。備受矚目的全新 DLC「三國演義」已經在 5 月 7 日正式發售，目前 Steam 上獲得「褒貶不一」的評價。

▼世紀帝國 DLC「三國演義」。（圖／翻攝自Steam） ▲▼世紀帝國。（圖／翻攝自Steam）

這次 DLC 加入 5 個全新文明分別為「蜀國、魏國、吳國、女真人、契丹人」，除了各國特殊單位加入之外，全新戰役從三個王國及其開國君主角度投入故事，這些戰役中冒險時，玩家可以重溫傳奇事件，如桃園三結義、官渡之戰和赤壁之戰；遭遇傳奇人物，如臭名昭著的呂布、足智多謀的諸葛亮和備受尊祟的關羽；釋放致命的英雄技能，如青龍偃月斬、超凡箭術和爆炸弩箭等等，城堡生產單位裡還可以生產英雄單位，魏、蜀、吳的曹操、劉備、孫堅。

▲▼世紀帝國。（圖／翻攝自Steam）

「三國 DLC」發布後目前在 Steam 獲得「褒貶不一」評價，好評率約為 55%，有玩家反應「女真契丹沒有能親自操作的戰役」、「魏蜀吳之間的差異沒有大到被當成不同的文明」、「三國文明可導入正常天梯積分，擔憂平衡性」、「三國與中世紀年代差太多感覺很突兀」，但也有玩家認為導入廣為人知的三國題材很有趣，很適合新手遊玩。

關鍵字：世紀帝國

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【撞到頭會痛到哭】提醒完學員後皮拉提斯老師下秒親身示範XD

推薦閱讀

《世紀帝國2》三國DLC上線！新增五文明、評價「褒貶不一」

Switch 2新制度「鑰匙卡」遭開發者質疑：讓遊戲失去特別之處

聲優花澤香菜化身戀柱親臨《鬼滅》活動　合照蝴蝶忍粉絲大讚

「奇多」再爆《寶可夢》皮卡丘造型　網鬧：哭啊天價餅乾吃了

韓總統候選人蹭Faker...擅用圖像炎上　T1急聲明：選手無關政治

《柯南》票房破百億史上最快！明年劇場版預告5月底戲院解禁

大撒幣！Epic Games更新分潤政策　開發收益沒3000萬免抽成

多平台實現了！微軟宣布《戰爭機器：Reloaded》首登PS5

《崩壞 星穹鐵道》x《FSN》前瞻公開　官方玩起「這個名梗」

《GTA 6》延期後「展現誠意」　第二波預告出爐粉絲嚇傻：這畫質！

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

奇多再爆《寶可夢》皮卡丘造型！

《柯南》票房破百億刷新系列最快紀錄

hololive Gura粉絲發起連署！

《航海王》動畫師批音效團隊

韓總統候選人擅用Faker圖像開蹭

影史破紀錄《鬼滅》無限列車將重映

Switch 2鑰匙卡遭開發者質疑

花澤香菜化身戀柱親臨《鬼滅》活動

《世紀帝國2》三國DLC上線

紀念初代酒桶神英雄聯盟送造型

最新新聞

《世紀帝國2》三國DLC上線

Switch 2鑰匙卡遭開發者質疑

花澤香菜化身戀柱親臨《鬼滅》活動

奇多再爆《寶可夢》皮卡丘造型！

韓總統候選人擅用Faker圖像開蹭

《柯南》票房破百億刷新系列最快紀錄

Epic Games更新分潤政策！

微軟宣布《戰爭機器 Reloaded》首登PS5

《崩壞 星穹鐵道》x《FSN》公開

《GTA 6》延期後「展現誠意

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366