ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Switch 2新制度「鑰匙卡」遭開發者質疑：讓遊戲失去特別之處

記者楊智仁／綜合報導

前《刺客教條》和《極地戰嚎》主導開發者亞歷克斯・哈欽森（Alex Hutchinson）近日針對任天堂 Switch 2 全新推出的「Game Key Cards 鑰匙卡」表達質疑，哈欽森指出，任天堂這一新選項「讓這個產業失去了特別的東西」。

▼任天堂 Switch 2 全新推出的「Game Key Cards 鑰匙卡」。（圖／翻攝自任天堂）▲▼鑰匙卡。（圖／翻攝自任天堂）

雖然並非所有 Nintendo Switch 2 實體遊戲都採用 Game Key Card 格式，但確實已有部分採行，這種卡匣不含實際遊戲資料，只附帶授權用戶下載數位版遊戲的金鑰，且允許轉售與交換，微軟 2013 年 Xbox One 也有嘗試推行類似模式。哈欽森表示，「有趣的是，任天堂卻能這樣做沒人罵，這說明了懷舊情懷在這個產業有多強大。微軟那時被罵得很慘，但換成任天堂，尤其是在歐洲就沒多少人抱怨。」

「我討厭這種做法，說真的，我覺得這很無聊。」哈欽森說到，「我們正在失去遊戲產業過去特有的美好，像以前在學校裡交換 Game Boy 卡帶，或者對現代人來說是交換 DS 卡帶，那種樂趣不見了。」儘管哈欽森不喜歡 Game Key Card 概念，但他也理解數位下載吸引力，身為一名曾經發行過實體與數位版本遊戲的開發者，他坦言數位版本的便利性確實不錯，但他仍舊渴望擁有那些他真正喜歡作品的實體收藏。

關鍵字：Switch 2

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

推薦閱讀

Switch 2新制度「鑰匙卡」遭開發者質疑：讓遊戲失去特別之處

聲優花澤香菜化身戀柱親臨《鬼滅》活動　合照蝴蝶忍粉絲大讚

「奇多」再爆《寶可夢》皮卡丘造型　網鬧：哭啊天價餅乾吃了

韓總統候選人蹭Faker...擅用圖像炎上　T1急聲明：選手無關政治

《柯南》票房破百億史上最快！明年劇場版預告5月底戲院解禁

大撒幣！Epic Games更新分潤政策　開發收益沒3000萬免抽成

多平台實現了！微軟宣布《戰爭機器：Reloaded》首登PS5

《崩壞 星穹鐵道》x《FSN》前瞻公開　官方玩起「這個名梗」

《GTA 6》延期後「展現誠意」　第二波預告出爐粉絲嚇傻：這畫質！

Playstation吉祥物「麻布仔」偷移除　網嘆：共存不好？

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《柯南》票房破百億刷新系列最快紀錄

hololive Gura粉絲發起連署！

奇多再爆《寶可夢》皮卡丘造型！

《航海王》動畫師批音效團隊

韓總統候選人擅用Faker圖像開蹭

影史破紀錄《鬼滅》無限列車將重映

Switch 2鑰匙卡遭開發者質疑

紀念初代酒桶神英雄聯盟送造型

花澤香菜化身戀柱親臨《鬼滅》活動

微軟宣布《戰爭機器 Reloaded》首登PS5

最新新聞

Switch 2鑰匙卡遭開發者質疑

花澤香菜化身戀柱親臨《鬼滅》活動

奇多再爆《寶可夢》皮卡丘造型！

韓總統候選人擅用Faker圖像開蹭

《柯南》票房破百億刷新系列最快紀錄

Epic Games更新分潤政策！

微軟宣布《戰爭機器 Reloaded》首登PS5

《崩壞 星穹鐵道》x《FSN》公開

《GTA 6》延期後「展現誠意

Playstation吉祥物麻布仔偷移除

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366