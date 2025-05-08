Switch 2新制度「鑰匙卡」遭開發者質疑：讓遊戲失去特別之處

記者楊智仁／綜合報導

前《刺客教條》和《極地戰嚎》主導開發者亞歷克斯・哈欽森（Alex Hutchinson）近日針對任天堂 Switch 2 全新推出的「Game Key Cards 鑰匙卡」表達質疑，哈欽森指出，任天堂這一新選項「讓這個產業失去了特別的東西」。

▼任天堂 Switch 2 全新推出的「Game Key Cards 鑰匙卡」。（圖／翻攝自任天堂）

雖然並非所有 Nintendo Switch 2 實體遊戲都採用 Game Key Card 格式，但確實已有部分採行，這種卡匣不含實際遊戲資料，只附帶授權用戶下載數位版遊戲的金鑰，且允許轉售與交換，微軟 2013 年 Xbox One 也有嘗試推行類似模式。哈欽森表示，「有趣的是，任天堂卻能這樣做沒人罵，這說明了懷舊情懷在這個產業有多強大。微軟那時被罵得很慘，但換成任天堂，尤其是在歐洲就沒多少人抱怨。」

「我討厭這種做法，說真的，我覺得這很無聊。」哈欽森說到，「我們正在失去遊戲產業過去特有的美好，像以前在學校裡交換 Game Boy 卡帶，或者對現代人來說是交換 DS 卡帶，那種樂趣不見了。」儘管哈欽森不喜歡 Game Key Card 概念，但他也理解數位下載吸引力，身為一名曾經發行過實體與數位版本遊戲的開發者，他坦言數位版本的便利性確實不錯，但他仍舊渴望擁有那些他真正喜歡作品的實體收藏。