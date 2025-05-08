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《柯南》票房破百億史上最快！明年劇場版預告5月底戲院解禁

記者楊智仁／綜合報導

《名偵探柯南》劇場版系列最新第28部作品「獨眼的殘像」自 4 月 18 日上映僅 19 天便吸引 726 萬人次觀影，票房突破 104 億日圓。繼 2023《黑鐵的魚影》、2024《100萬美元的五稜星》之後，連續第三部劇場版達成百億票房壯舉，原作者青山剛昌也特別公開慶賀插畫。

《名偵探柯南：獨眼的殘像》上映首日便動員 69 萬人，創下票房 10.5 億日圓佳績，對比前作「100萬美元的五稜星」首日動員 63 萬人、票房 9.6 億日圓成績，達到 109% 成長，展現出超越前作的強勢開局。而突破百億票房的日數方面，「黑鐵的魚影」為上映第 24 天突破 103 億，「100萬美元的五稜星」為第 22 天突破 105 億，「獨眼的殘像」僅花 19 天便達成 104 億，創下系列最快達標紀錄。

片商東寶表示，「作品至今仍持續勢如破竹，有望再刷新系列歷史成績，本作不僅具備本格推理，也有震撼動作場面，甚至還描繪成熟的戀愛戲碼，從多角度皆能享受在觀眾間獲得高度支持，吸引不少人多次進戲院觀賞。」配合百億消息，官方也釋出 King Gnu 主題曲「TWILIGHT!!!」特別合作影片，不僅如此，5 月 30 日起推出全新劇場放映企劃，包含柯南系列史上首次以「SCREENX」與「ULTRA 4DX」格式上映，全數戲院加映 2026 年劇場版影像。

關鍵字：柯南

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