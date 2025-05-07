大撒幣！Epic Games更新分潤政策　開發收益沒3000萬免抽成

記者黃冠瑋／綜合報導

遊戲平台發行商 Epic Games日前宣布將在5月大幅更新分潤計畫，這也是先前與Apple提起反壟斷訴訟所做出的調整措施。而此次政策將會讓Epic上架的遊戲開發商在收入達100萬美元（約3000萬新台幣）前都不用支付平台分成，並且還能在Epic Games所開設的網路商店上繞開支付Apple、Google等平台的分成費用。

▼Epic Games宣布將在5月大幅更新分潤計畫。（圖／翻攝自Epic Games store）

根據外媒報導，自2021年蘋果與 Epic Games《要塞英雄》因為其不支援第三方支付，Epic自行開放第三方功能遭到蘋果APP商店下架，於是Epic Games提起反壟斷訴訟，雖然在2023年時法官裁定並未違反壟斷法，但是仍須開放第三方付費功能，且蘋果不得額外抽成。日前Apple公司再度被加州法院警告，必須盡快開放第三方支付功能並且不得額外抽成，否則將藐視法庭。

對此 Epic Games則是公布了最新計畫，從6月開始，每個開發者所開發的作品前100萬美金（大約新台幣3000萬）收入都不會抽成，之後將按88%／12%的比例，而Epic Games則是獲取12%的平台分潤，這也意味著未達到百萬美元門檻的遊戲將可以不用與Epic Games平台分享其利潤。

此外，Epic Games還宣布讓開發者能在自行在平台上開設商店上架屬於自己的遊戲，而這些商店目的就是要讓玩家繞過APP Store／Google Play平台抽成也稱作「蘋果稅」，同時玩家可獲得5%回饋，也代表玩家可以不用花上其他平台更貴的價格就能購買遊戲內的虛寶。

另外值得一提的是，Epic Games於2月時透露去年有2.95億PC玩家使用過Epic Games商店，比起2023年增加了2500萬，而使用Epic跨平台帳戶的玩家則達到8.9億，也比2023年增加了9400萬，總計遊戲時間達到77.2億小時。