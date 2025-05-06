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《GTA 6》延期後「展現誠意」　第二波預告出爐粉絲嚇傻：這畫質！

記者蘇晟彥／綜合報導

《GTA 6》引爆全球玩家期待，但日前宣布延期，「有望」在2026年 5 月 26日推出後，讓不少粉絲哀號。對此，官方為展誠意，立即推出第二波預告片，超威畫質讓玩家看得直呼，「我現在原地睡一年，可以快點推出嘛！」

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被譽為2025最受期待的《GTA 6》在日前確定宣布延期，將有望在2026年上市，不僅讓母公司股價重挫，也讓不少不少玩家哀號「這輩子到底玩得到嗎？」對此， Rockstar Games 為展誠意，立即推出第二部宣傳片，內容講述「鴛鴦大盜」傑森和露西亞的故事－

他們的心裡一直很清楚，命運對自己不公。然而，當一次簡單的行動出了差錯，他們發現自己深陷在這個美國陽光最燦爛城市的最陰暗面，捲入了一場橫跨雷歐奈達州的犯罪陰謀之中。若想逃出生天，他們比以往任何時候都更需依靠彼此。

對此，預告推出後立刻吸引大批網友朝聖，都對於影片中的畫質「讚嘆」，認為這才是大作該有的畫面表現，但也有不少網友開始憂心「電腦到底跑得動嗎？」、「終於可以玩白人猛男了」、「下一步就會是實機畫面嗎？」紛紛開始決定存錢購買家機，以免到時候「漏氣」。此外，面對GTA6的延期，讓今年被譽為大黑馬的《天國降臨：救贖2》一名演員興奮寫下，他們有機會拿下「年度最佳遊戲」（Game of the year）！

關鍵字：GTA6

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