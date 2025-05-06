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Playstation吉祥物「麻布仔」偷移除　網嘆：共存不好？

記者黃冠瑋／綜合報導

索尼互動娛樂在2025CES上公開各項遊戲IP影集化消息就受到粉絲關注，官方近日正迎來電玩改編電影《直到黎明》推出。然而有眼尖的網友發現PlayStation Studios片頭少了來自《小小大星球》的知名吉祥物麻布仔（Sackboy），取而代之的則是去年橫掃各大獎的《Astro Bot》小機器人，消息一出迅速引發熱議。

▼吉祥物麻布仔（Sackboy）被《Astro Bot》小機器人取代。（圖／翻攝自twitter／@CressOfLight1）

▲▼吉祥物麻布仔（Sackboy）被《Astro Bot》小機器人取代。（圖／翻攝自twitter／@CressOfLight1）

事情起因是，X（推特）上有一名網友Radec發現Playstation最近推出的電玩改編電影《直到黎明》中，PlayStation Studios的片頭少了來自《小小大星球》知名吉祥物麻布仔（Sackboy），然而與它同時一起的《戰神》的克雷多斯、《秘境探險》的德瑞克、《地平線：期待黎明》的阿羅伊則都依然存在片頭當中。

其實片頭的遊戲角色出現已是遊戲界時常會拿來包裝成電影片頭的手法，當然在PS5的遊戲裡也會有PS Studios的片頭。不過基本都會依據該遊戲特別製作角色並強調其特色，而PS Productions所推出的電影基本上就會是固定由幾位本家遊戲的主要角色擔綱。

從上一部索尼推出的電影《GT：跨界玩家》依然可以在片頭找到麻布仔身影，然而在去年關閉了《小小大星球3》的線上伺服器後，也因為伺服器關閉導致遊戲內容的減少 ，因此日前所推出電影《直到黎明》也就從中消失了，取而代之的則是去年橫掃各大獎的《Astro Bot》小機器人，這也意味著 在索尼互動娛樂心中已經降低了麻布仔的重要性，不再是當家的吉祥物。

對此就有網友開玩笑表示，「它不再是麻布仔（Sackboy），現在則是傷心仔（Sadboy） 」，也有網友表示嘆息，「這就像看到照片裡某位家人被剪掉一樣」、「為什麼 Astro 和麻布仔不能共存」，但有網友認為，「這並不意味著什麼，動畫夢工廠有時也會持常更換角色，見怪不怪」。

關鍵字：Playstation吉祥物

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