微軟攜華碩推首款Xbox遊戲掌機！挑戰Switch2...強大性能一次看

記者楊智仁／綜合報導

在 Switch 2 近期搶盡媒體版面的同時，微軟與華碩日前正式宣布推出兩款搭載 Xbox 全螢幕體驗的 ROG Xbox Ally 掌機，預定於 2025 年聖誕檔期於多國上市，首次針對 Windows 系統進行大規模重構，並強化 Xbox 應用與 Game Bar 操作介面，帶來更貼合掌機使用者的遊戲體驗。

▼ ROG Xbox Ally 掌機。（圖／翻攝自Xbox）

微軟裝置與生態系副總裁 Roanne Sones 表示，「這是我們幾年來努力的成果，現在終於可以交到玩家手中。我們致力於將 Windows 與 Xbox 的最佳元素結合，帶來嶄新遊戲方式。」新裝置開機後將直接進入 Xbox 全螢幕體驗，捨棄傳統 Windows 桌面與工作列，Xbox 體驗副總裁 Jason Beaumont 說明，微軟集結擁有 20 年 Xbox OS 經驗的工程師所打造，並針對掌機特性進行大幅調整，優化記憶體運用與系統效能，達到回收高達 2GB 記憶體供遊戲使用。

此模式支援 Game Bar 快速開啟與控制，包括 Wi-Fi、藍牙、Asus 命令中心，以及微軟 AI 助理 Gaming Copilot，長按 Xbox 鍵還能喚出針對掌機設計的任務切換器。效能之外，微軟也針對電池續航進行優化，據微軟內部測試，開機進入全螢幕模式後進入睡眠狀態，其待機功耗僅為傳統桌面模式的三分之一，玩家現在也可使用控制器操作鎖定畫面與輸入 PIN 碼登入。

Xbox 全螢幕模式將作為所有 PC 遊戲平台的整合啟動器，Steam、Epic Games Store 等也將優化相容。Sones 表示，「我們正在與各大平台合作，讓所有遊戲能無縫整合至 Xbox 應用內。」此外，微軟也將推出類似 Valve 的「掌機最佳化」認證系統，並支援 Xbox Cloud Gaming 與 Remote Play 功能，讓玩家能透過掌機遊玩 Xbox 主機遊戲。

掌機市場的戰火將正式點燃，Valve 也宣布 SteamOS 將支援 ROG Ally，未來 Windows 與 Linux 將在同一平台上爭奪掌機玩家青睞。微軟是否能阻止 OEM 廠商轉向 SteamOS？這場掌機作業系統之戰才剛開始。